Уночі Росія випустила по Україні 53 ракети і 47 БпЛА

У ніч на 1 червня російські окупанти завдали потужного ракетно-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України. Ворог застосував ракети повітряного, морського та наземного базування, а також ударні БпЛА типу Shahed.

Загалом ворог випустив 53 ракети різних типів та 47 ударних БпЛА. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Росія застосувала:

35 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків – російські Саратовська обл., повітряний простір над акваторією Каспійського моря.)

4 балістичні ракети "Іскандер-М" (із Криму);

1 крилату ракету "Іскандер-К" (із Криму);

10 крилатих ракет "Калібр" (із північно-східної частини акваторії Чорного моря)

3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 (із повітряного простору ТОТ Запорізької області)

47 ударних БпЛА типу Shahed-131/136 (район пусків російський Приморсько-Ахтарськ)

"До відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України", – повідомив Олещук.

В результаті протиповітряного бою збито 81 повітряну ціль:

30 крилатих ракет Х-101/Х-555

4 крилаті ракети "Калібр"

1 крилату ракету "Іскандер-К"

46 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136"

Фото: Микола Олещук у Telegram ППО вночі збила 81 ворожу ціль