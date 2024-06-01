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Уночі Росія випустила по Україні 53 ракети і 47 БпЛА

Захисники збили 81 ворожу ціль. 

У ніч на 1 червня російські окупанти завдали потужного ракетно-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України. Ворог застосував ракети повітряного, морського та наземного базування, а також ударні БпЛА типу Shahed.

Загалом ворог випустив 53 ракети різних типів та 47 ударних БпЛА. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Росія застосувала:

  • 35 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків – російські Саратовська обл., повітряний простір над акваторією Каспійського моря.)
  • 4 балістичні ракети "Іскандер-М" (із Криму);
  • 1 крилату ракету "Іскандер-К" (із Криму);
  • 10 крилатих ракет "Калібр" (із північно-східної частини акваторії Чорного моря)
  • 3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 (із повітряного простору ТОТ Запорізької області)
  • 47 ударних БпЛА типу Shahed-131/136 (район пусків російський Приморсько-Ахтарськ)

"До відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України", – повідомив Олещук.

В результаті протиповітряного бою збито 81 повітряну ціль:

  • 30 крилатих ракет Х-101/Х-555
  • 4 крилаті ракети "Калібр"
  • 1 крилату ракету "Іскандер-К"
  • 46 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136"

ППО вночі збила 81 ворожу ціль
Фото: Микола Олещук у Telegram
ППО вночі збила 81 ворожу ціль

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