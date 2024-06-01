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Росіяни завдали ракетного удару по Балаклії на Харківщині, постраждали 12 людей

На момент ракетного удару у будинках перебували восьмеро дітей та четверо дорослих.

Росіяни завдали ракетного удару по Балаклії на Харківщині, постраждали 12 людей
обстріли Балаклії, Харківщина
Фото: Олег Синєгубов

Близько 5:00 ранку 1 червня російські окупанти завдали ракетного удару по житлових будинках у Балаклії Ізюмського району Харківщини. 

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Відомо, що на момент ракетного удару в двох будинках знаходились 12 людей: 4 дорослих (з них - одна вагітна жінка) та 8 дітей віком від 2 до 17 років. 

У всіх постраждалих — стан середньої важкості, у однії дитини — гостра реакція на стрес. На місці влучання виникла пожежа.

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