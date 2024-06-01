Росіяни завдали ракетного удару по Балаклії на Харківщині, постраждали 12 людей

Близько 5:00 ранку 1 червня російські окупанти завдали ракетного удару по житлових будинках у Балаклії Ізюмського району Харківщини.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Відомо, що на момент ракетного удару в двох будинках знаходились 12 людей: 4 дорослих (з них - одна вагітна жінка) та 8 дітей віком від 2 до 17 років.
У всіх постраждалих — стан середньої важкості, у однії дитини — гостра реакція на стрес. На місці влучання виникла пожежа.
- Учора серед ночі російська армія вдарила балістикою по житловій п'ятиповерхівці Харкова. На місці російського удару по п'ятиповерхівці знайшли тіло шостого загиблого.