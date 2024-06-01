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ЗМІ: Зеленський візьме участь у безпековому саміті в Сінгапурі

Конференція "Діалог Шангрі-Ла" вважається головним безпековим заходом в Азії.

ЗМІ: Зеленський візьме участь у безпековому саміті в Сінгапурі
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Агенція Reuters із посиланням на шість різних джерел стверджує, що впродовж вікенду Президент України Володимир Зеленський особисто візьме участь у роботі безпекової конференції "Діалог Шангрі-Ла", яка проходитиме у Сінгапурі.

Очікується, що допомога для України стане однією із головних тем заходу, який вважається провідною безпековою комунікаційною платформою в Азійському регіоні. У суботу, 1 червня, Зеленський, найімовірніше, звернеться з промовою до делегацій, які беруть участь у саміті.

Серед учасників будуть міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін та його китайський колега Дун Цзюнь.

Росію не запрошують на конференцію до Сінгапура з 2022 року.

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