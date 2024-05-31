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Україна та Ісландія уклали безпекову угоду

Протягом 2024–2028 років Ісландія щороку виділятиме нашій країні майже $30 млн.

Україна та Ісландія уклали безпекову угоду
Фото: segodnya.ua

Президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Ісландії Б'ярні Бенедіктссон у Стокгольмі уклали Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Ісландія зобов’язалася надавати всебічну та довгострокову економічну, гуманітарну й оборонну підтримку Україні, а також сприяти її майбутньому членству в Євросоюзі і НАТО.

Протягом 2024–2028 років Ісландія щороку виділятиме щонайменше 4 млрд ісландських крон (майже 30 млн доларів США).

Ісландія також готова фінансувати, закуповувати та постачати оборонні матеріали й спорядження. Крім того, співпрацювати з Україною для розвитку оборонної промисловості.

"Унікальність угоди в тому, що Ісландія зобов’язується продовжувати транспортувати в Україну військові вантажі й обладнання від союзників по НАТО зафрахтованими вантажними літаками. Крім того, Ісландія приділятиме особливу увагу підтримці й спорядженню українських жінок у Збройних Силах України", - зазначили в Офісі президента.

Окремі розділи угоди стосуються підтримки Української формули миру, санкцій проти РФ, відшкодування збитків та притягнення агресора до відповідальності. Також ідеться про зміцнення соціальної та цивільної інфраструктури, зокрема у сфері освіти й енергетичної безпеки.

Ісландія також зобов’язується посилити дипломатичне представництво в Києві для поглиблення співпраці з урядовими установами, парламентом, громадянським суспільством і приватним сектором в Україні.

Повний текст угоди розміщено на сайті ОП.

Станом на сьогодні Україна підписала вже 14 двосторонніх безпекових угод: із Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією, Швецією та Ісландією.

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