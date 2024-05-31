Зеленський: Росія сміється над забороною бити по її території. Вбивства українців для неї – як полювання

Президент Володимир Зеленський вважає, що у зв'язку з забороною бити по Росії західною зброєю окупанти просто сміються над ситуацією. Убивства українців для них – як полювання, сказав він в інтерв'ю The Guardian.

Президент вважає нелогічним те, що Україна має озброєння, і при цьому повинна терпіти удари з-за кордону. Зеленський наголосив, що двозначність Білого дому стосовно дозволу на удару вже коштувала життів.

"Я вважаю, що абсолютно нелогічно мати зброю і бачити вбивць, терористів, які нас вбивають з боку Росії. Мені здається, іноді вони просто сміються над цією ситуацією. Це як полювання для них. Полювання на людей. Вони розуміють, що ми їх бачимо, але не можемо до них дотягнутися", – сказав він.

Зеленський чітко дав зрозуміти, що потрібно мати можливість використовувати "потужну" зброю великої дальності, яка може вражати цілі всередині російської території – це та "червона лінія", яку Білий дім відмовився зняти.

За його словами, США повинні "більше в нас вірити". Без дозволу Штатів інші союзники також можуть не дозволити Україні використовувати свою зброю далекого радіусу дії.

"Повірте нам, ми повинні відповісти. Вони не розуміють нічого, крім сили. Ми не перша і не остання ціль", – сказав він.