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Україна зможе використовувати надані Бельгією F-16 лише на власній території

Це закріплено в безпековій угоді, 

Україна зможе використовувати надані Бельгією F-16 лише на власній території
Фото: EPA/UPG

Україна матиме право використовувати надані Бельгією F-16 лише на українській території. Про це прем'єр-міністр Александер Де Кроо сказав на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Правила використання винищувачів закріплені в безпековій угоді, підписаній сьогодні в Брюсселі. Там йдеться лише про використання в межах України.

"Усе, що входить у нашу угоду, чітко розписано. Українські Збройні Сили зможуть їх використовувати на українській території", – сказав він.

Де Кроо додав, що Бельгія прагне поставити декілька літаків уже цьогоріч, також це зроблять і інші країни. 

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