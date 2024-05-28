Україна зможе використовувати надані Бельгією F-16 лише на власній території

Україна матиме право використовувати надані Бельгією F-16 лише на українській території. Про це прем'єр-міністр Александер Де Кроо сказав на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Правила використання винищувачів закріплені в безпековій угоді, підписаній сьогодні в Брюсселі. Там йдеться лише про використання в межах України.

"Усе, що входить у нашу угоду, чітко розписано. Українські Збройні Сили зможуть їх використовувати на українській території", – сказав він.

Де Кроо додав, що Бельгія прагне поставити декілька літаків уже цьогоріч, також це зроблять і інші країни.