Україна зможе використовувати надані Бельгією F-16 лише на власній території

Україна матиме право використовувати надані Бельгією F-16 лише на українській території. Про це прем'єр-міністр Александер Де Кроо сказав на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.
Правила використання винищувачів закріплені в безпековій угоді, підписаній сьогодні в Брюсселі. Там йдеться лише про використання в межах України.
"Усе, що входить у нашу угоду, чітко розписано. Українські Збройні Сили зможуть їх використовувати на українській території", – сказав він.
Де Кроо додав, що Бельгія прагне поставити декілька літаків уже цьогоріч, також це зроблять і інші країни.
- Бельгія обіцяла надати Україні 30 винищувачів F-16 до 2028-го. Перші поставки мають розпочатися цього року.
- Потреба в протиповітряній обороні для України залишається дуже гострою. Учора під час візиту до Іспанії, з якою також уклали безпекову угоду, президент України закликав дати Patriot, щоб бити по літаках ворога.