У МЗС Китаю відповіли щодо участі у Саміті миру в Швейцарії
У МЗС Китаю відповіли щодо участі у Саміті миру в Швейцарії
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
На війні загинув чемпіон України з легкої атлетики Роман Гаврилюк
На війні загинув чемпіон України з легкої атлетики Роман Гаврилюк
Поламаний компас, або Де ж головний напрямок наступу ворога?
Поламаний компас, або Де ж головний напрямок наступу ворога?
Шольц розповів, як Путін переконував його у 2022 році в тому, що Україна начебто "належить" Росії
Шольц розповів, як Путін переконував його у 2022 році в тому, що Україна начебто "належить" Росії
Альтернативна історія: 5 імперських міфів про Крим
Альтернативна історія: 5 імперських міфів про Крим
Зеленський прокоментував інформацію про підготовку Євросоюзом переговорів з Росією
Зеленський прокоментував інформацію про підготовку Євросоюзом переговорів з Росією
Дропам оголосили війну. Нацбанк атакує
Дропам оголосили війну. Нацбанк атакує
Росіяни завдали ракетного удару по аеропорту "Запоріжжя"
Росіяни завдали ракетного удару по аеропорту "Запоріжжя"
ГоловнаСвіт

Україна та Бельгія підписали безпекову угоду: про 977 млн євро цьогоріч і 30 F-16 до 2028-го

Документ підписали український президент та бельгійський прем'єр-міністр.

Україна та Бельгія підписали безпекову угоду: про 977 млн євро цьогоріч і 30 F-16 до 2028-го
Фото: ArmyInform

Україна та Бельгія уклали двосторонню безпекову угоду. Її президент Володимир Зеленський підписав із бельгійським прем'єр-міністром Александером Де Кроо під час візиту до Брюсселя.

Згідно з угодою, Бельгія цього року надасть Україні військової допомоги на 977 млн євро. Про це український президент повідомив у X

"У такій угоді вперше вказана точна кількість винищувачів F-16 – 30, які будуть поставлені в Україну до 2028, а перші надійдуть вже цього року. Угода гарантує своєчасну безпекову допомогу Бельгії, сучасну бронетехніку, обладнання для забезпечення потреб ВПС і ППО України, безпеку ВМС, розмінування, участь у артилерійській коаліції, військову підготовку", – сказав президент. 

Документ також передбачає оборонно-промислову кооперацію, підтримку української Формули миру, посилення санкцій проти Росії, відшкодування завданих нею збитків, використання заморожених російських активів та відновлення економіки.

Україна та Бельгія поглиблять співпрацю у сфері розвідки, кібербезпеки та протидії дезінформації. Бельгія також висловлює підтримку майбутньому членству України в ЄС і НАТО.

  • До Бельгії Володимир Зеленський приїхав з Іспанії, з якої вчора також уклав безпекову угоду. Договір із Бельгією став уже 11 двостороннім документом щодо безпекових гарантій від українських союзників.
  • У липні 2023, на спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО, Зеленський сказав, що Україна потребує отримання безпекових гарантій перед тим, як вона стане членом Альянсу. Ці гарантії мають бути не "замість НАТО", а на шляху до нього, наголосив він. Президент сказав, що зараз реальних юридичних гарантій безпеки від партнерів держава не має, тож це може стати першим юридичним документом. А потім Україна може отримати окремі гарантії з окремими країнами-гарантами. У цих документах пропишуть конкретні речі, яких Україні не вистачає, наприклад, ППО, авіації – і підписанти гарантій працюватимуть над тим, аби закрити ці потреби. До цього документу можуть долучитися не лише члени G7, а й інші країни, хоча від початку документ орієнтований саме на "Велику сімку".
  • У липні країни Group of 7 підписали декларацію про довгострокові гарантії безпеки та економічну підтримку України. Підписанти сприятимуть реформам, які потрібні для членства України у НАТО. Наступним кроком є укладення двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами. Докладно про це – в матеріалі "Гарантії безпеки від G7. Реальний успіх України".
  • Першою країною, з якою Україна уклала безпекову угоду, стала її потужна союзниця Велика Британія – це відбулося 12 січня 2024.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies