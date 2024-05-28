Україна та Бельгія підписали безпекову угоду: про 977 млн євро цьогоріч і 30 F-16 до 2028-го

Україна та Бельгія уклали двосторонню безпекову угоду. Її президент Володимир Зеленський підписав із бельгійським прем'єр-міністром Александером Де Кроо під час візиту до Брюсселя.
Згідно з угодою, Бельгія цього року надасть Україні військової допомоги на 977 млн євро. Про це український президент повідомив у X.
"У такій угоді вперше вказана точна кількість винищувачів F-16 – 30, які будуть поставлені в Україну до 2028, а перші надійдуть вже цього року. Угода гарантує своєчасну безпекову допомогу Бельгії, сучасну бронетехніку, обладнання для забезпечення потреб ВПС і ППО України, безпеку ВМС, розмінування, участь у артилерійській коаліції, військову підготовку", – сказав президент.
Документ також передбачає оборонно-промислову кооперацію, підтримку української Формули миру, посилення санкцій проти Росії, відшкодування завданих нею збитків, використання заморожених російських активів та відновлення економіки.
Україна та Бельгія поглиблять співпрацю у сфері розвідки, кібербезпеки та протидії дезінформації. Бельгія також висловлює підтримку майбутньому членству України в ЄС і НАТО.
- До Бельгії Володимир Зеленський приїхав з Іспанії, з якої вчора також уклав безпекову угоду. Договір із Бельгією став уже 11 двостороннім документом щодо безпекових гарантій від українських союзників.
- У липні 2023, на спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО, Зеленський сказав, що Україна потребує отримання безпекових гарантій перед тим, як вона стане членом Альянсу. Ці гарантії мають бути не "замість НАТО", а на шляху до нього, наголосив він. Президент сказав, що зараз реальних юридичних гарантій безпеки від партнерів держава не має, тож це може стати першим юридичним документом. А потім Україна може отримати окремі гарантії з окремими країнами-гарантами. У цих документах пропишуть конкретні речі, яких Україні не вистачає, наприклад, ППО, авіації – і підписанти гарантій працюватимуть над тим, аби закрити ці потреби. До цього документу можуть долучитися не лише члени G7, а й інші країни, хоча від початку документ орієнтований саме на "Велику сімку".
- У липні країни Group of 7 підписали декларацію про довгострокові гарантії безпеки та економічну підтримку України. Підписанти сприятимуть реформам, які потрібні для членства України у НАТО. Наступним кроком є укладення двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами. Докладно про це – в матеріалі "Гарантії безпеки від G7. Реальний успіх України".
- Першою країною, з якою Україна уклала безпекову угоду, стала її потужна союзниця Велика Британія – це відбулося 12 січня 2024.