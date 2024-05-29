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США: Ізраїль не перетнув "червоні лінії" операцією у Рафаху

У Білому домі чекають на результати розслідування щодо удару по табору переселенців.

США: Ізраїль не перетнув "червоні лінії" операцією у Рафаху
Рафах, Смуга Гази

Адміністрація президента США Джо Байдена не вбачає в останніх діях Ізраїлю у Рафаху ознак перетину "червоних ліній".

Як повідомляє The Guardian, речник ради національної безпеки Джон Кірбі назвав наземну операцію ЦАХАЛу "обмеженою в масштабах". Він також закликав ЗМІ не поширювати "помилкову риторику", що Вашингтон буцімто "ігнорує страждання палестинських цивільних".

Влада США чекає на завершення розслідування щодо удару, завданого по табору переселенців, внаслідок якого загинули щонайменше 45 людей. Наразі Білий дім погоджується з версією прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу про те, що це була "трагічна помилка".

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