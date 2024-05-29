На Майорці назвали причину обвалу ресторану, який вбив чотирьох людей

Влада іспанського міста Пальма-де-Майорка розповіла пресі про результати розслідування руйнування будівлі ресторану на узбережжі, через яке загинуло четверо людей та ще 16 отримали ушкодження.

Як пише BBC, мер Хайме Мартінес переконаний, що трагедія сталася через порушення правил експлуатації. Власники ресторану не мали ліцензії на встановлення тераси на другому поверсі. А минулоріч вони провалили технічну інспекцію свого закладу. До цього їх вже штрафували на 4,5 тисячі євро.

У поліції говорять, що незаконна тераса не була розрахована на ту кількість відвідувачів, яку туди пускали власники. На момент обвалу на ній сиділа 21 людина. В той вечір замість окремих столиків для групи туристів поставили один великий стіл, що й стало вирішальним фактором для руйнування споруди.

Серед загиблих одна громадянка Іспанії, яка працювала у ресторані, двоє німецьких туристів та відвідувач із Сенегалу.