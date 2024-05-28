Норвегія, Іспанія та Ірландія відсьогодні визнають Палестинську державу

Норвегія з 28 травня офіційно визнає Палестинську державу. У МЗС казали, що низка інших країн теж визнають Палестину як державу цього дня, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство dpa. CNN уточнило, що це Іспанія та Ірландія.

Міністерство закордонних справ Норвегії інформувало, що офіційне визнання Палестини як держави набуде чинності саме в вівторок, 28 травня. Рішення про визнання ухвалив норвезький уряд.

"У розпал війни з десятками тисяч убитих і поранених ми повинні зберегти єдину альтернативу, яка пропонує політичне рішення як для ізраїльтян, так і для палестинців: дві держави, які живуть пліч-о-пліч, у мирі та безпеці", – говорив сказав прем’єр-міністр Йонас Гар Стьоре.

У 1993 Норвегія підписала в Осло угоду з Ізраїлем та Організацією визволення Палестини. Але тепер на тлі війни в Смузі Гази країна вирішила зробити свою позицію чіткішою.

В уряді Норвегії говорили, що одним із поштовхів стало те, що Генеральна Асамблея ООН нещодавно визнала право Палестини на членство.

22 травня Норвегія, Іспанія та Ірландія оголосили про визнання цієї держави, і в усіх випадках воно набуває чинності 28 травня, писало Суспільне.