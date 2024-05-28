Норвегія, Іспанія та Ірландія відсьогодні визнають Палестинську державу

Норвегія з 28 травня офіційно визнає Палестинську державу. У МЗС казали, що низка інших країн теж визнають Палестину як державу цього дня, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство dpa. CNN уточнило, що це Іспанія та Ірландія.
Міністерство закордонних справ Норвегії інформувало, що офіційне визнання Палестини як держави набуде чинності саме в вівторок, 28 травня. Рішення про визнання ухвалив норвезький уряд.
"У розпал війни з десятками тисяч убитих і поранених ми повинні зберегти єдину альтернативу, яка пропонує політичне рішення як для ізраїльтян, так і для палестинців: дві держави, які живуть пліч-о-пліч, у мирі та безпеці", – говорив сказав прем’єр-міністр Йонас Гар Стьоре.
У 1993 Норвегія підписала в Осло угоду з Ізраїлем та Організацією визволення Палестини. Але тепер на тлі війни в Смузі Гази країна вирішила зробити свою позицію чіткішою.
В уряді Норвегії говорили, що одним із поштовхів стало те, що Генеральна Асамблея ООН нещодавно визнала право Палестини на членство.
22 травня Норвегія, Іспанія та Ірландія оголосили про визнання цієї держави, і в усіх випадках воно набуває чинності 28 травня, писало Суспільне.
- Раніше Швеція була єдиною в Євросоюзі, хто визнавав Палестину.
- У травні з рішенням визнати її виступили Норвегія, Іспанія та Ірландія. Німеччина і Франція говорили, що поки що робити цього не збирається.
- Україна дотримується політики двох держав, тобто визнає в Ізраїль, і Палестину. Це було встановлено ще в 1988 році, коли вона перебувала в складі Радянського союзу. Наразі в МЗС стверджують, що "Україна завжди визнавала право палестинського народу на самовизначення. Вона виступає за мирне вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту політичними та дипломатичними засобами на основі положень Дорожньої карти, відповідних резолюцій РБ ООН та підписаних сторонами попередніх угод, за реалізацію принципу двох держав – Ізраїлю і Палестини, які живуть поруч у мирі і безпеці".
- Палестина перебуває в процесі державотворення. У Смузі Гази нею керувало ХАМАС, а на Західному березі – Палестинська адміністрація. ХАМАС визнаний терористичною групою низкою країн, зокрема в ЄС. Після початку війни 7 жовтня 2023 Ізраїль оголосив про зачистку Смуги Гази від членів ХАМАСу. Внаслідок ізраїльських операцій гинули цивільні.