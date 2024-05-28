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Виділення близько 6,5 млрд євро на військову допомогу Україні є неприйнятним для Угорщини, - Сіярто

У суму, яку блокує Будапешт, входять три транші з ЄФМ по 500 млн євро кожний, та 5 млрд євро з нового фонду допомоги для України.

Виділення близько 6,5 млрд євро на військову допомогу Україні є неприйнятним для Угорщини, - Сіярто
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто

Голова МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що для його країни є неприйнятним виділення коштів у розмірі близько 6,5 млрд євро на військову допомогу Україні. 

Про це повідомляє DW.

Сіярто зробив таку заяву під час засідання Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі. На ній міністри держав Євросоюзу обговорювали надання допомоги Україні через Європейський фонд миру (ЄФМ).

Уточнюється, що у суму, яку блокує Будапешт, входять три транші з ЄФМ по 500 млн євро кожний, та 5 млрд євро з нового фонду допомоги для України.

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“Звідси зростаюче розчарування: всі погодилися з ідеями і принципами, але тепер дехто використовує своє право вето, щоб не допустити виділення наявних грошей", - повідомила джерело видання. 

Таким чином Угорщина зараз блокує деякі технічні інструменти реалізації цього плану, які перебувають на стадії перемовин. При цьому в принципі виділення цих коштів раніше було погоджено.

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