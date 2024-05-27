Більше ста вантажівок з гуманітарною допомогою дісталися до Смуги Гази, - ЗМІ

Роздача гуманітарної допомоги не відбувається через ізраїльські обстріли.

Вантажівки з гуманітарною допомогою до Гази (архівне фото)

За інформацією джерел, понад 100 вантажівок з гуманітарною допомогою дісталися до Смуги Гази після домовленості про перенаправлення допомоги через прикордонний пункт Керем-Шалом.

Про це повідомляє Reuters.

“Єгипетські джерела безпеки повідомили Reuters, що 123 вантажівки з гуманітарною допомогою перетнули кордон і передали вантажі ООН. Ізраїльське джерело підтвердило, що допомога була доставлена на сторону Гази та передана партнерам”, - йдеться у повідомленні.

Крім того, за даними єгипетського джерела, чотири бензовози також перетнули кордон.

Водночас, палестинські вантажівки, які їхали, щоб забрати допомогу на перетині, повернулися порожніми.