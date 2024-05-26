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ХАМАС вперше за чотири місяці обстріляв ракетами Тель-Авів

Щонайменше вісім ракет випустили з району міста Рафах.

ХАМАС вперше за чотири місяці обстріляв ракетами Тель-Авів
Зруйновані будівлі внаслідок нічних ракетних атак ХАМАС в Тель-Авіві, 8 жовтня 2023 р.
Фото: EPA/UPG

Терористи ХАМАСу вперше майже за чотири місяці завдали ракетного удару по району Тель-Авіва у центрі Ізраїлю. Про це пише BBC.

Щонайменше вісім ракет випустили з району міста Рафах на півдні Смуги Гази. Ізраїльські військові повідомили, що кілька з них перехопили.

Інформації про постраждалих не надходило.

В інших містах та селищах, включно з містами Герцлія та Петах-Тіква, пролунали сирени, що попереджають про ракетний обстріл.

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Ізраїльські ЗМІ опублікували кадри, на яких видно уламки ракети в саду однієї з будівель у Герцлії. На іншому відео, розміщеному в соціальних мережах, видно велику вирву, що утворилася, ймовірно, внаслідок падіння ракети на відкритій місцевості недалеко від центрального міста Кфар-Саба.

У своєму телеграм-каналі військове крило ХАМАСу "Бригади Іззедіна аль-Кассама" заявило, що завдало “великого ракетного удару” по Тель-Авіву.

  • Терористи ХАМАСу напали на Ізраїль торік 7 жовтня, убивши близько 1200 осіб. З них щонайменше 800 були цивільними жителями, понад 3300 отримали поранення, а 242 людини бойовики взяли у заручники та вивезли до Гази.
  • Ізраїль почав військову операцію у відповідь. Країну неодноразово звинувачували в порушеннях прав людей під час її проведення. 24 травня Міжнародний суд ООН постановив, що Ізраїль повинен негайно припинити наступ на Рафах.
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