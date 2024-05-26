ХАМАС вперше за чотири місяці обстріляв ракетами Тель-Авів

Терористи ХАМАСу вперше майже за чотири місяці завдали ракетного удару по району Тель-Авіва у центрі Ізраїлю. Про це пише BBC.

Щонайменше вісім ракет випустили з району міста Рафах на півдні Смуги Гази. Ізраїльські військові повідомили, що кілька з них перехопили.

Інформації про постраждалих не надходило.

В інших містах та селищах, включно з містами Герцлія та Петах-Тіква, пролунали сирени, що попереджають про ракетний обстріл.

Ізраїльські ЗМІ опублікували кадри, на яких видно уламки ракети в саду однієї з будівель у Герцлії. На іншому відео, розміщеному в соціальних мережах, видно велику вирву, що утворилася, ймовірно, внаслідок падіння ракети на відкритій місцевості недалеко від центрального міста Кфар-Саба.

У своєму телеграм-каналі військове крило ХАМАСу "Бригади Іззедіна аль-Кассама" заявило, що завдало “великого ракетного удару” по Тель-Авіву.