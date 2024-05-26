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Президент Тайваню запропонував Пекіну переговори після військових навчань КНР

Тайвань сподівається на примирення з КНР.

Президент Тайваню запропонував Пекіну переговори після військових навчань КНР
Новий президент Тайваню Лай Цінде
Фото: EPA/UPG

Президент Тайваню Лай Чінте після дводенних масштабних навчань китайської армії навколо острова знову запропонував Пекіну переговори, висловивши сподівання на взаєморозуміння та примирення з Китаєм, пише Reuters.

Лідер Тайваню під час зборів своєї Демократичної прогресивної партії (ДПП) закликав Китай "розділити з Тайванем велику відповідальність за регіональну стабільність".

Він додав, що "з нетерпінням чекає на посилення взаєморозуміння та примирення з Китаєм через обміни і співпрацю", що дасть змогу досягнути взаємної вигоди та миру і спільного процвітання.

"Міжнародна спільнота не сприйме жодну країну, яка збурює хвилі в Тайванській протоці та руйнує регіональну стабільність", — зазначив Лай.

Протягом останніх чотирьох років Китай проводить регулярні військові навчання й патрулювання навколо Тайваню, намагаючись чинити тиск на керівництво й жителів острова.

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