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В італійському уряді проти дозволу Україні на ураження цілей в РФ західною зброєю

Італійські урядовці заявили, що "про це не може бути й мови".

В італійському уряді проти дозволу Україні на ураження цілей в РФ західною зброєю
Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні (справа) прибуває на церемонію присяги нового італійського уряду в Квірінальськом
Фото: EPA/UPG

Італійські урядовці виступили проти ідеї Єнса Столтенберга, який закликав союзників зняти обмеження щодо використання наданої Україні зброї проти цілей на території РФ.

Про це пише Ansa.

Віце-прем'єр-міністр Італії Маттео Сальвіні заявив, що "Італія ні з ким не воює", і якщо допомогти Україні у військовому плані, було правильним рішенням, то про зняття заборони Києву (наносити удари західноюзброєю-авт.) мови бути не може.

За його словами, також він проти відправлення навіть одного солдата воювати в Україні. 

"Ми хочемо миру, а не передпокою третьої світової війни", – додав він.

Такої ж думки притримується міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні.

"Ми є невід’ємною частиною НАТО, але кожне рішення має прийматися колегіально", – зазначив він і теж висловив заяву, що Італія не відправлятиме військових в Україну.

"Військові інструменти, надіслані Італією, використовуються всередині України, ми працюємо заради миру. Повідомлення, які надходять з Росії, також провокують гібридну війну, яка ведеться, але ми завжди повинні працювати заради миру та послаблення", – зазначив політик. 

Крім них, схожі заяви зробили і інші італійські політики. 

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