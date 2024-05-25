​Зеленський: Країни Центральної Азії бояться брати участь у Саміті миру через страх перед Путіним

Президент України наголосив, що це - захід "про мир і про діалог".

Президент Володимир Зеленський вважає, що частина країн Центральної Азії побоюються брати участь у майбутньому Саміті миру через страх перед Кремлем.

Про це він розповів в інтерв'ю журналістам центральноазіатських ЗМІ.

"Ви всі під ударами на 100%. Сьогодні ОДКБ та інші структури - можливість впливати на ваші країни. Ваші країни сьогодні не впливають на політику Кремля і Росію. Росія більша, економічно і військово вона сильніша, ніж ваші країни. А це завжди для них максимальна можливість обмежувати вашу незалежність. Тому я вважаю, що зв'язки ваших держав на рівні лідерів з Росією є саме через те, що вони намагаються балансувати. Вони бояться Путіна", - сказав Зеленський.

Він зауважив, що це приклад не лише країн Центральної Азії чи Глобального Півдня. Ця тенденція впродовж тривалого часу спостерігалася по всьому світу.

"Усі знаходили баланс із росіянами, з їхньою політикою - економічною, військовою тощо, щоб не будити звіра. Але річ у тім, що звір нікого не питає: він прокидається, коли хоче", - наголосив Зеленський.

"Ми запрошуємо лідерів, абсолютно вільно і всіх лідерів, які раніше за одним столом не сиділи. У когось свої інтереси. Хтось запроваджував санкції, а хтось ні. Ми запросили всіх, також і лідерів Центральної Азії. Ми всіх хочемо бачити на цьому саміті. Що тут страшного? Тут страшно тільки те, що не буде Путіна. Усе. Уявіть собі, чи може Путін (через участь у саміті - ред.) поїхати танками на одну з країн Центральної Азії? ... Тоді скажіть, чого бояться ті, хто не приєднується? Бояться втратити щось. Бояться втратити навіть ті стосунки, які є з сьогоднішнім Кремлем. Це не допомагає закінчити війну", - додав Зеленський.

Він також заявив, що Україна очікує на участь лідерів країн Центральної Азії на Саміті миру, оскільки цей захід - про мир і діалог.