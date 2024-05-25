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У Тбілісі багатотисячний натовп пройшов маршем до МВС Грузії

Протестувальники вимагали від правоохоронців припинити незаконні затримання.

У Тбілісі багатотисячний натовп пройшов маршем до МВС Грузії
Протест у Грузії
Фото: EPA/UPG

У п'ятницю ввечері у Тбілісі відбулася чергова акція проти дій владної партії "Грузинська мрія", яка шляхом ухвалення закону про "іноагентів" ставить під загрозу європейську інтеграцію країни.

Як пише "Радіо Свобода", багатотисячний натовп пройшов "маршем свободи" до будівлі міністерства внутрішніх справ. Протестувальники використали гасло "Служи Грузії", яке мало спонукати правоохоронців відмовитися від практики незаконних арештів та силових розгонів мітингарів.

Головною вимогою громадян залишається скасування закону про "іноагентів" та дотримання владою курсу на вступ до Європейського Союзу.

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