Міністр оборони США Остін лягає у лікарню

Його обов'язки будуть тимчасово покладені на заступницю міністра оборони США Кетлін Хікс.

Ввечері 24 травня міністр оборони США Ллойд Остін буде ушпиталений в Національний військово-медичний центр імені Волтера Ріда.

Про це повідомив речник Пентагону Патрик Райдер.

Він зазначив, що йдеться про планову, необов'язкову і малоінвазивну нехірургічну процедуру.

Через це Остін певний час не зможе виконувати свої обов'язки. Вони будуть тимчасово покладені на заступницю міністра оборони США Кетлін Хікс.

"Проблема із сечовим міхуром міністра не пов'язана з діагнозом раку і не вплинула на його позитивний прогноз щодо раку", – наголосив Райдер.