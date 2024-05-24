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Міністр оборони США Остін лягає у лікарню

Його обов'язки будуть тимчасово покладені на заступницю міністра оборони США Кетлін Хікс.

Міністр оборони США Остін лягає у лікарню
Ллойд Остін

Ввечері 24 травня міністр оборони США Ллойд Остін буде ушпиталений в Національний військово-медичний центр імені Волтера Ріда.

Про це повідомив речник Пентагону Патрик Райдер.

Він зазначив, що йдеться про планову, необов'язкову і малоінвазивну нехірургічну процедуру. 

Через це Остін певний час не зможе виконувати свої обов'язки. Вони будуть тимчасово покладені на заступницю міністра оборони США Кетлін Хікс.

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"Проблема із сечовим міхуром міністра не пов'язана з діагнозом раку і не вплинула на його позитивний прогноз щодо раку", – наголосив Райдер.

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