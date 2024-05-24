У Південній Кореї вважають, що КНДР готується до запуску нового супутника-шпигуна

Сеул підозрює, що Північна Корея готується до запуску нового військового супутника-шпигуна.
Про це пише інформаційне агентство Yonhap.
“Очевидні ознаки підготовки до запуску можливого військового розвідувального супутника Північної Кореї нещодавно виявили в районі Тонгчанг-рі”, ‒ заявили в Об’єднаному комітеті начальників штабів Південної Кореї.
Південнокорейські та американські розвідувальні органи відстежують відповідну діяльність КНДР.
Північнокорейський полігон для запуску супутників Сохе розташований у Тонгчанг-рі в північно-західній провінції Північний Пхьонган.
- У грудні Пхеньян пообіцяв запустити ще три супутники-шпигуни цього року ‒ через місяць після успішного виведення свого першого супутника Malligyong-1 на орбіту.
- Раніше у травні міністр оборони Південної Кореї Шін Вон Сік заявив журналістам, що Malligyong-1 обертається навколо Землі.
- На початку травня Китай успішно запустив у космос ракету-носій Long March-6C, яка вивела на орбіту чотири супутники. Однією з важливих особливостей ракети є регульовані обтічники супутникового навантаження, що дозволяє розміщувати на ній супутники різних розмірів.
- У Міністерстві оборони США вважають, що Росія вивела на навколоземну орбіту протисупутниковий космічний військовий апарат.