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У Південній Кореї вважають, що КНДР готується до запуску нового супутника-шпигуна

Ознаки підготовки до запуску нещодавно виявили в районі Тонгчанг-рі.

У Південній Кореї вважають, що КНДР готується до запуску нового супутника-шпигуна
Фото: EPA/UPG

Сеул підозрює, що Північна Корея готується до запуску нового військового супутника-шпигуна.

Про це пише інформаційне агентство Yonhap.

“Очевидні ознаки підготовки до запуску можливого військового розвідувального супутника Північної Кореї нещодавно виявили в районі Тонгчанг-рі”, ‒ заявили в Об’єднаному комітеті начальників штабів Південної Кореї.

Південнокорейські та американські розвідувальні органи відстежують відповідну діяльність КНДР.

Північнокорейський полігон для запуску супутників Сохе розташований у Тонгчанг-рі в північно-західній провінції Північний Пхьонган.

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  • У грудні Пхеньян пообіцяв запустити ще три супутники-шпигуни цього року ‒ через місяць після успішного виведення свого першого супутника Malligyong-1 на орбіту. 
  • Раніше у травні міністр оборони Південної Кореї Шін Вон Сік заявив журналістам, що Malligyong-1 обертається навколо Землі.
  • На початку травня Китай успішно запустив у космос ракету-носій Long March-6C, яка вивела на орбіту чотири супутники. Однією з важливих особливостей ракети є регульовані обтічники супутникового навантаження, що дозволяє розміщувати на ній супутники різних розмірів. 
  • У Міністерстві оборони США вважають, що Росія вивела на навколоземну орбіту протисупутниковий космічний військовий апарат
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