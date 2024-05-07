Україна має перейняти наступальну ініціативу якнайшвидше, ‒ ISW
Україна має перейняти наступальну ініціативу якнайшвидше, ‒ ISW
“Інавгурацію” Путіна відвідають сім країн ЄС, – Reuters
“Інавгурацію” Путіна відвідають сім країн ЄС, – Reuters
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
Учасниця Євробачення від України впала під час репетиції
Учасниця Євробачення від України впала під час репетиції
Росіяни вдарили по Шосткинському району Сумщини: постраждали люди
Росіяни вдарили по Шосткинському району Сумщини: постраждали люди
Поблизу кордону з Румунією затримали два автомобілі з порушниками
Поблизу кордону з Румунією затримали два автомобілі з порушниками
На березі річки Тиса у Закарпатській області знову виявили тіло чоловіка
На березі річки Тиса у Закарпатській області знову виявили тіло чоловіка
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
ГоловнаСвіт

Китай успішно запустив у космос ракету, яка може вивести на орбіту супутники різних розмірів

Нова ракета-носій Long March-6C вивела на орбіту чотири супутники.

Китай успішно запустив у космос ракету, яка може вивести на орбіту супутники різних розмірів

Китай сьогодні успішно запустив чотири супутники з Центру запуску супутників Тайюань на півночі країни, пише сайт телевізійної мережі China Global Television Network (CGTN).

Супутники вивела на орбіту ракета-носій Long March-6C, що стало дебютним запуском цієї нової моделі в сімействі ракет.

Ракета, розроблена Китайською аерокосмічною науково-технічною корпорацією (CASC), є спрощеною одноядерною двоступеневою конструкцією, що працює від двигунів на рідкому кисні та гасі.

Підписуйтесь на наш Google News

Нова ракета довжиною 43 метри має стартову масу приблизно 215 тонн і здатна доставляти корисний вантаж вагою близько 2,4 тонни на 500-кілометрову навколоземну орбіту.

Однією з важливих особливостей ракети є регульовані обтічники супутникового навантаження, що дозволяє розміщувати на ній супутники різних розмірів. Така адаптивність робить ракету придатною для різноманітних потреб і вимог місії.

Наприкінці квітня компанія Ілона Маска SpaceX здійснила запуск чергової партії із 23 інтернет-супутників Starlink.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies