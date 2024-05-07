Нова ракета-носій Long March-6C вивела на орбіту чотири супутники.

Китай сьогодні успішно запустив чотири супутники з Центру запуску супутників Тайюань на півночі країни, пише сайт телевізійної мережі China Global Television Network (CGTN).

Супутники вивела на орбіту ракета-носій Long March-6C, що стало дебютним запуском цієї нової моделі в сімействі ракет.

Ракета, розроблена Китайською аерокосмічною науково-технічною корпорацією (CASC), є спрощеною одноядерною двоступеневою конструкцією, що працює від двигунів на рідкому кисні та гасі.

Нова ракета довжиною 43 метри має стартову масу приблизно 215 тонн і здатна доставляти корисний вантаж вагою близько 2,4 тонни на 500-кілометрову навколоземну орбіту.

Однією з важливих особливостей ракети є регульовані обтічники супутникового навантаження, що дозволяє розміщувати на ній супутники різних розмірів. Така адаптивність робить ракету придатною для різноманітних потреб і вимог місії.

Наприкінці квітня компанія Ілона Маска SpaceX здійснила запуск чергової партії із 23 інтернет-супутників Starlink.