У Литві розпочалися дострокові голосування на президентських виборах та референдумі

Разом з президентськими виборами в Литві проходить обов'язковий референдум про легалізацію подвійного громадянства.

У Литві розпочалося дострокове голосування на президентських виборах. Також громадяни достроково голосують на референдумі щодо запровадження інституту подвійного громадянства.

Про це пише LRT.

Дільниці відкрилися о 7:00 за місцевим часом по всій країні у будинках 60 самоврядувань та в деяких інших спеціально призначених місцях.

Достроково голосуватимуть ті, хто з тих чи інших причин не зможе прийти до виборчих дільниць в основний день голосування 12 травня. Зазначається, що громадяни достроково можуть проголосувати на будь-якій дільниці, незалежно від місця проживання. Цей етап голосування проводиться упродовж трьох днів.

На президентських виборах у Литві змагаються вісім кандидатів, у тому числі чинний президент Гітанас Науседа і прем’єр-міністерка Інгріда Шимоніте. За результатами соцопитувань, перемогу прогнозують Науседі.

Разом з президентськими виборами в Литві проходить референдум про легалізацію подвійного громадянства.

Він пропонує змінити Конституцію, виключивши з неї речення, яке тепер перешкоджає громадянам Литви набувати другого громадянства, - що "ніхто не може бути громадянином Литовської Республіки та іншої держави, крім окремих випадків, передбачених законом".

У неділю, 12 травня, у Литві відбудуться президентські вибори та референдум щодо легалізації подвійного громадянства. Тоді можна буде проголосувати в 1895 місцях по всій країні.

Наприкінці березня в Литві призначили нового міністра оборони. Ним став депутат Сейму Литви від партії консерваторів Лаурінас Кащюнас.