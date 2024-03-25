В Литві призначений новий міністр оборони

Президент Литви Гітанас Науседа призначив нового міністра оборони.
Про це повідомила пресслужба президента Литви.
“Президент, керуючись 7 пунктом 84 ст. Конституції ЛР з урахуванням заяви прем'єр-міністра Інгріди Шимоніте, підписав декрети про звільнення з посади голови Міноборони Арвідаса Анушаускаса та призначення на цю посаду Лаурінаса Кащюнаса”, - йдеться у повідомленні.
Лаурінаса Кащюнаса представили як кандидата на посаду міністра оборони Литви минулого вівторка.
Лаурінас Кащюнас - депутат Сейму Литви від партії консерваторів “Союз Вітчизни - Литовські християнські демократи”.
Він має освіту політолога, в 2012 році захистив дисертацію “Вплив внутрішньої інтеграції ЄС на зовнішню європеїзацію: приклади України та Росії”.
- 15 березня стало відомо, що міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас йде у відставку.