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В Литві призначений новий міністр оборони

Новим міністром оборони став депутат Сейму Литви від партії консерваторів Лаурінас Кащюнас.

В Литві призначений новий міністр оборони
Лаурінас Кашчюнас
Фото: vz.lt

Президент Литви Гітанас Науседа призначив нового міністра оборони.

Про це повідомила пресслужба президента Литви.

“Президент, керуючись 7 пунктом 84 ст. Конституції ЛР з урахуванням заяви прем'єр-міністра Інгріди Шимоніте, підписав декрети про звільнення з посади голови Міноборони Арвідаса Анушаускаса та призначення на цю посаду Лаурінаса Кащюнаса”, - йдеться у повідомленні.

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Лаурінаса Кащюнаса представили як кандидата на посаду міністра оборони Литви минулого вівторка.

Лаурінас Кащюнас - депутат Сейму Литви від партії консерваторів “Союз Вітчизни - Литовські християнські демократи”. 

Він має освіту політолога, в 2012 році захистив дисертацію “Вплив внутрішньої інтеграції ЄС на зовнішню європеїзацію: приклади України та Росії”.

  • 15 березня стало відомо, що міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас йде у відставку.
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