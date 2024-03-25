В Литві призначений новий міністр оборони

Новим міністром оборони став депутат Сейму Литви від партії консерваторів Лаурінас Кащюнас.

Президент Литви Гітанас Науседа призначив нового міністра оборони.

Про це повідомила пресслужба президента Литви.

“Президент, керуючись 7 пунктом 84 ст. Конституції ЛР з урахуванням заяви прем'єр-міністра Інгріди Шимоніте, підписав декрети про звільнення з посади голови Міноборони Арвідаса Анушаускаса та призначення на цю посаду Лаурінаса Кащюнаса”, - йдеться у повідомленні.

Лаурінаса Кащюнаса представили як кандидата на посаду міністра оборони Литви минулого вівторка.

Лаурінас Кащюнас - депутат Сейму Литви від партії консерваторів “Союз Вітчизни - Литовські християнські демократи”.

Він має освіту політолога, в 2012 році захистив дисертацію “Вплив внутрішньої інтеграції ЄС на зовнішню європеїзацію: приклади України та Росії”.