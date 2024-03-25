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Директор Boeing йде у відставку після інциденту із несправністю літака

Дейв Калхун обіймав посаду із 2020 і має залишити її до кінця 2024 року. 

Директор Boeing йде у відставку після інциденту із несправністю літака
Дейв Калхун, директор Boeing
Фото: EPA/UPG

Виконавчий директор американської корпорації Boeing Дейв Калхун піде у відставку до кінця 2024 року. Крім нього, йде із посади керівник підрозділу комерційних авіаліній.

Про це йдеться у матеріалі ВВС.

Зазначається, таке рішення прийняли після того, як 5 січня цього року у літаку Boeing 737 Max після зльоту вилетіли двері аварійного виходу. 171 пасажир та 6 членів екіпажу не потерпіли, але самій компанії загрожує кримінальне розслідування і судові позови від пасажирів.

"Ніхто не постраждав, але стандарти безпеки та контролю якості піддалися новій перевірці", – зазначили у виданні.

У першому звіті Національної ради з безпеки на транспорті США зазначено, що причиною випадку могли бути ненадійно прикручені чотири болти для надійного кріплення дверей до літака.

Калхун обійняв посаду виконавчого директора на початку 2020 року після того, як попереднього керівника компанії, Денніса Муйленбурга, було звільнено після випадків катастроф літаків 737 Max у 2018 і 2019 роках. Тоді загинули 346 пасажирів і членів екіпажу.

Обійнявши посаду, Калхун пообіцяв зміцнити "культуру безпеки" Boeing і "відновити довіру".

Федеральна авіаційна адміністрація, регулюючий орган США, раніше заявила, що шеститижневий аудит виробничого процесу 737 Max у Boeing та його постачальника Spirit Aerosystems виявив "кілька випадків, коли компанії не дотримувалися вимог щодо контролю якості виробництва".

У березні цього року щонайменше 50 людей постраждали, коли Boeing 787 авіакомпанії LATAM Airlines раптово втратив висоту під час польоту з Сіднея до Окленду в понеділок.

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