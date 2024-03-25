Естонія вкладатиме в оборону понад 3% ВВП

Голова МЗС наголосив, що Естонія розуміє важливість інвестицій в оборону.

Естонія має намір найближчими роками вкладати в оборону понад 3% валового внутрішнього продукту.

Про це заявив голова естонського МЗС Маргус Цахкна під час візиту до США, передає Укрінформ.

"Естонія розуміє важливість інвестицій в оборону, тому наші витрати на неї найближчими роками становитимуть понад 3% ВВП", - зазначив Цахкна.

За його словами, виділення допомоги в галузі безпеки країнам Балтії, схвалене Конгресом США минулого тижня, доводить, що Штати віддані убезпеченню Естонії.

"Якщо до нашого власного оборонного бюджету буде додана допомога США на безпеку, ми зможемо посилити нашу незалежну обороноздатність швидше, ніж планувалося", - наголосив Цахкна.