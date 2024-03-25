Естонія вкладатиме в оборону понад 3% ВВП

Естонія має намір найближчими роками вкладати в оборону понад 3% валового внутрішнього продукту.
Про це заявив голова естонського МЗС Маргус Цахкна під час візиту до США, передає Укрінформ.
"Естонія розуміє важливість інвестицій в оборону, тому наші витрати на неї найближчими роками становитимуть понад 3% ВВП", - зазначив Цахкна.
За його словами, виділення допомоги в галузі безпеки країнам Балтії, схвалене Конгресом США минулого тижня, доводить, що Штати віддані убезпеченню Естонії.
"Якщо до нашого власного оборонного бюджету буде додана допомога США на безпеку, ми зможемо посилити нашу незалежну обороноздатність швидше, ніж планувалося", - наголосив Цахкна.
- Закон про державне фінансування, схвалений Конгресом США в п'ятницю, передбачає виділення країнам Балтії $228 мільйонів на безпекову допомогу. Гроші будуть виділені з Балтійської ініціативи безпеки (BSI), створеної в 2020 році з метою розвитку незалежної обороноздатності та оперативної сумісності країн Балтії. Останніми роками підтримка BSI країнам Балтії з бюджету Міноборони США зростає. Точна сума, передбачена Естонії з $228 мільйонів, виділених країнам Балтії, стане відома восени.
- На додаток до BSI, США підтримують своїх союзників, включаючи Естонію, через програму іноземного військового фінансування (FMF) по лінії МЗС. Цього року за цією програмою підтримки США виділили Естонії $47,3 млн. Рекордні асигнування FMF у $140,5 млн у 2022 році Естонія здебільшого використала на придбання реактивних систем залпового вогню HIMARS.
- У грудні минулого року США та країни Балтії узгодили п’ятирічний план оборонного співробітництва, який має спрямувати відносини співпраці в галузі оборони та національної безпеки між країнами до 2028 року.