The Telegraph: РФ, Китай і Іран поширюють дезінформацію про принцесу Уельську для дестабілізації Британії

Росія, Китай та Іран поширюють дезінформацію про принцесу Уельську, в якої нещодавно виявили онкологічне захворювання, щоб дестабілізувати британську націю. Про це з посиланням на джерела в уряді Великої Британії пише The Telegraph.
Високопоставлені урядовці на умовах анонімності розповіли журналістам побоювання, що за поширенням диких теорій змови та онлайн-чуток про стан здоров’я принцеси стоять ворожі держави. Зокрема, інтернет-тролі "накинулися" на принцесу за те, що вона раніше не оприлюднила діагноз.
"Частиною способу дії ворожих держав є дестабілізація ситуації – незалежно від того, підриває це легітимність наших виборів чи інших інституцій", – розповіло джерело в уряді.
Китаю закидають причетність і до інших атак проти британців. МЗС готується оголосили нові санкції проти КНР за керовані урядом кібератаки проти групи членів парламенту й перів.
Також очікується виступ віцепрем'єра Олівера Доудена, який має повідомити про загрозу втручання Китаю в британську демократію. За даними журналістів, він скаже про те, що Китай стоїть за минулорічним зломом виборчої комісії, під час якого хакери отримали дані 40 млн виборців.
- 22 березня Кейт Міддлтон повідомила, що в неї виявили онкологію. Принцеса проходить хіміотерапію.
- 18 березня російські телеграм-канали поширили фейк про смерть короля Чарльза III. Як з'ясував The Guardian, саме новинні ресурси з РФ, включно з деякими прокремлівськими "мільйонниками", першими розмістили у себе відповідну інформацію – без будь-якого посилання на джерело. Ані на сайті королівської родини, ні у державного мовника BBC жодних повідомлень про смерть монарха не з'являлося. Пізніше канали намагалися підкрипити фейк нібито фотографією офіційного оголошення від Букінгемського палацу, проте це виявилося звичайною підробкою.