У Ростовській області Росії вночі горіла електростанція

З експлуатації тимчасово виведено два енергоблоки.

У Росії вночі сталася пожежа на трансформаторній підстанції Новочеркаської ДРЕС (державної районної електростанції).

Про це повідомив губернатор Ростовської області Василь Голубєв, передає "Радіо Свобода".

Про причини займання він не повідомив, зазначивши, що вони встановлюються.

За його словами, через пожежу автоматично відключалися високовольтні лінії 330 кВ – Тихорецька та Ростовська, з експлуатації тимчасово виведено два енергоблоки ДРЕС.

Водночас, у Telegam-каналах пишуть, що електростанцію атакували безпілотники.

Нагадаємо, що 23 березня після атаки українських безпілотників Куйбишевський НПЗ у Самарі призупинив роботу. За інформацією британської розвідки, недавні атаки на нафтопереробні заводи, ймовірно, призвели до виходу з ладу щонайменше 10 % потужностей російських НПЗ.