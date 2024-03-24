Генштаб ЗСУ: На фронті за добу зафіксували 52 бойові зіткнення

Найбільше штурмів росіян було на Новопавлівському напрямку - 17.

Протягом доби на фронті відбулися 52 бойові зіткнення. Загалом ворог завдав 32 ракетні та 47 авіаційних ударів, здійснив 48 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні 24 березня.

Авіація Сил оборони України завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 2 засобах протиповітряної оборони, 3 артилерійських засобах та станції РЕБ противника.

Ситуація на фронті станом на 18.00 така: