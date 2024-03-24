Генштаб ЗСУ: На фронті за добу зафіксували 52 бойові зіткнення

Протягом доби на фронті відбулися 52 бойові зіткнення. Загалом ворог завдав 32 ракетні та 47 авіаційних ударів, здійснив 48 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні 24 березня.
Авіація Сил оборони України завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 2 засобах протиповітряної оборони, 3 артилерійських засобах та станції РЕБ противника.
Ситуація на фронті станом на 18.00 така:
- на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено;
- на Сіверському та Слобожанському ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Перемога та Попівка Сумської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Блешня Чернігівської області; Сорокине, Бачівськ, Старикове, Волфине, Попівка Сумської області; Ветеринарне, Борисівка, Амбарне, Стрілеча Харківської області;
- на Куп’янському ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Іванівка, Берестове Харківської області;
- на Лиманському наші бійці відбили 5 атак противника в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційних ударів в районах Серебрянського лісництва Луганської області та Озерного Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Макіївка, Білогорівка Луганської області та Терни¸ Серебрянка, Спірне, Донецької області;
- на Бахмутському відбили 5 атак ворога в районах населених пунктів Богданівка, Кліщіївка, Андріївка Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Залізне Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося близько 10 населених пунктів, зокрема Богданівка, Васюківка та Часів Яр Донецької області;
- на Авдіївському відбили 8 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, східніше Уманське, Первомайське Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Очеретине та Новокалинове Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Олександропіль, Керамік, Новобахмутівка, Семенівка Донецької області;
- на Новопавлівському Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка та Урожайне, де ворог, за підтримки авіації, 17 разів намагався прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились близько 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка, Вугледар Донецької області;
- на Оріхівському ворог 2 рази, за підтримки авіації, атакував позиції наших захисників в районі Роботиного Запорізької області. Також завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Макарівка, Старомайорське Донецької області; Малинівка Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Полтавка, Рівнопіль, Чарівне, Оріхів, П’ятихатки Запорізької області;
- на Херсонському ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Противник здійснив обстріли з реактивних систем залпового вогню таких населених пунктів, як Козацьке, Понятівка Херсонської області.