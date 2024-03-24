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"Укренерго": збитки від останніх атак РФ становлять щонайменше 90-100 млн євро

Завдяки інженерним укріпленням об’єктів вдалося запобігти серйознішим наслідкам. 

"Укренерго": збитки від останніх атак РФ становлять щонайменше 90-100 млн євро
Лінії електропередач
Фото: Укренерго

Голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що збитки від останніх атак Росії по енергосистемі України сягнули щонайменше 90-100 млн євро.

Про це він повідомив у Фейсбуці. 

"За попередніми підрахунками, чек за збитки, який буде предʼявлено ворогу за останні атаки, сягає щонайменше на 90-100 млн євро, якщо говорити лише про високовольтне обладнання "Укренерго". Але ми готувалися до цього. Формували склад обладнання та матеріалів, тренували персонал", – написав Кудрицький.

Він зазначив, що важливу роль зіграли інженерні укріплення на обʼєктах, які облаштовувалися спільно з обласними військовими адміністраціями та Державним агентством з відновлення. 

За словами Кудрицького, без укріплень пошкоджень могло бути вдвічі більше, а наслідки ще серйознішими. 

22 березня внаслідок масової атаки росіян в Україні пошкоджено десятки об’єктів енергосистеми. Пошкоджено теплові та гідроелектростанції, магістральні мережі НЕК “Укренерго”, мережі обленерго. Найважча ситуація в Харківській, Одеській, Кіровоградській, Дніпропетровській областях. 

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