Суд стягнув із компанії "Академ-Клуб", пов'язаної із Медведчуком, 67 млн грн на користь Києва

Господарський суд Києва стягнув із ТОВ "Академ-Клуб" близько 67 млн гривень, яку фірма заборгувала КМДА.
Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Оленич.
Перед цим департамент земельних ресурсів встановив наявність заборгованості з орендної плати у компанії і в інтересах Київської міськради звернувся до суду.
Крім того, КМДА хоче розірвати з фірмою договори про оренду землі.
"Також будемо ініціювати розірвання договору оренди. Йдеться про земельні ділянки загальною площею 40 га на Осокорках на березі Дніпра. За інформацією журналістів, ТОВ «Академ-Клуб» повʼязують з Віктором Медведчуком", - повідомив Оленич.
Що відомо про "Академ-клуб"
- ТОВ “Академ-клуб” уклало з містом договір оренди в 2006 році строком на 25 років. Йдеться про дві ділянки площею 25,5 га і 15,7 га між Дніпровською набережною і річкою Дніпро в районі станції метро “Осокорки”. Землю надавали для комплексної забудови та благоустрою території, для облаштування водно-ландшафтної зони і парку для суспільних потреб. Рішення передбачало відселення мешканців, оскільки зараз ділянки забудовані приватними будинками колишнього села Осокорки.
- На час укладання договору оренди “Академ-клуб” пов'язували з керівником корпорації “Укрбуд” Максимом Микитасем і бізнесменом Вадимом Столаром. В 2019 році в проєкт забудови 40 га на Осокорках зайшов Віктор Медведчук. І Медведчук, і Столар на той час представляли політичну партію “Опозиційна платформа – За життя” в Верховній Раді.
- Проєкт рішення про розірвання договору з “Академ-клубом” через несплату оренди з'явився в Київраді ще в 2019 році, проте вперше на сесію його винесли лише в лютому 2024. Це збіглося у часі зі створенням у Верховні Раді тимчасової спеціальної комісії з питань функціонування Києва, яку київський міський голова назвав створеною для дискредитації столичної влади.
- Торік із розслідування Bihus info стало відомо, що у липні 2022 до переліку арештованих активів Медведчука потрапили три компанії: "Академ-Клуб", "Орєст" та "Оскорки-7". В усіх трьох ДБР та львівський суд знайшли повʼязані з Медведчуком і його жінкою частки. Суд підтвердив, що корпоративні права цих компаній мають бути під арештом. Але фактично арешту так і не відбулося.
- Компанії за період існування змінили велику кількість власників. У 2019 в усі три фірми зайшла кіпрська структура, формально записана на угорця з іменем Олександр Кісєль.