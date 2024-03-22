Суд стягнув із компанії "Академ-Клуб", пов'язаної із Медведчуком, 67 млн грн на користь Києва

КМДА також буде ініціювати розірвання договору оренди.

Господарський суд Києва стягнув із ТОВ "Академ-Клуб" близько 67 млн гривень, яку фірма заборгувала КМДА.

Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Оленич.

Перед цим департамент земельних ресурсів встановив наявність заборгованості з орендної плати у компанії і в інтересах Київської міськради звернувся до суду.

Крім того, КМДА хоче розірвати з фірмою договори про оренду землі.

"Також будемо ініціювати розірвання договору оренди. Йдеться про земельні ділянки загальною площею 40 га на Осокорках на березі Дніпра. За інформацією журналістів, ТОВ «Академ-Клуб» повʼязують з Віктором Медведчуком", - повідомив Оленич.

Що відомо про "Академ-клуб"