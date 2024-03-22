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МВФ дозволив виділити Україні новий транш

880 мільйонів доларів мають опинитися на державних рахунках вже найближчими днями.

МВФ дозволив виділити Україні новий транш
Фото: publika.md

Виконавча рада Міжнародного валютного фонду домовилася про виділення наступного траншу для України в рамках програми розширеного фінансування.

Як повідомляє Укрінформ, про рішення МВФ оголосив керівник місії в Україні Гевін Грей під час прес-конференції у Вашингтоні. Сума коштів, які мають надійти нашій державі, становить 880 мільйонів доларів. Зарахування має відбутися упродовж 2-3 днів.

Загалом в межах програми Україна повинна отримати від фонду 5,4 мільярда доларів.

За словами представника МВФ, наша країна виконала усі критерії ефективності та контрольні показники, крім одного. Пан Грей також відзначив надзвичайну стійкість економіки України у 2023 році в умовах воєнного стану.

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