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Експерти МВФ і Україна домовилися про третій перегляд програми EFF

Рішення ще має затвердити Виконавча рада Фонду.

Експерти МВФ і Україна домовилися про третій перегляд програми EFF
Фото: Кабінет міністрів України

Україна та Міжнародний валютний фонд на рівні експертів домовилися про третій перегляд програми Механізму розширеного фінансування (EFF) обсягом у $15,6 млрд.

Україна розраховує, що найближчим часом це рішення затвердить Виконавча рада Фонду, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він висловив вдячність МВФ за послідовну солідарність і підтримку.

"Очікуємо у 2024 році на допомогу Фонду в сумі 5,4 млрд доларів. За рахунок цих коштів зможемо максимально сконцентрувати внутрішні ресурси на обороні, яка є пріоритетом номер один", – сказав прем'єр.

Загалом потреба України в зовнішньому фінансуванні на цей рік складає 37,3 млрд доларів. 

Механізм розширеного фінансування (Extended Fund Facilit, EFF) – це чотирирічна програма, за якою Київ в обмін на фінансування проводить економічні та антикорупційні реформи. Ця програма вперше була провалена ще 2015. Потім її поновили в 2023, і це вперше, коли МВФ дав кредит країні в стані війни. 

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