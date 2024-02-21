​1,4 млрд євро передав Україні банк розвитку Німеччини

Понад 500 мільйонів виділили на підтримку енергетичного сектору, приблизно стільки ж - на житлові програми і соцпослуги для переселенців.

Державний банк розвитку Німеччини KfW від імені уряду Німеччини та ЄС підтримає Україну, реалізувавши понад 40 проєктів на загальну суму понад 1,4 мільярда євро. Зокрема, кошти перерахують на підтримку енергетики, переселенців та інші потреби.

Про це пише BR24.

"Основна увага приділяється енергетичному сектору з 520 мільйонами євро, оскільки лінії електропередач, підстанції та електростанції неодноразово стають об’єктами російських атак. Тому необхідні постійні ремонтні роботи", – йдеться у повідомленні.

Також понад 530 мільйонів євро буде спрямовано на житлові програми та соціальні послуги для внутрішньо переміщених осіб і громад, які приймають переселенців.

Також допомога банку зміцнить базову муніципальну інфраструктуру, наприклад, на ремонт і модернізацію медичних центрів, шкіл і питних водопроводів. На це заплановано близько 135 мільйонів євро.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ банк виділив понад 1,2 мільярда євро — здебільшого на підтримку державних функцій.