​1,4 млрд євро передав Україні банк розвитку Німеччини

Державний банк розвитку Німеччини KfW від імені уряду Німеччини та ЄС підтримає Україну, реалізувавши понад 40 проєктів на загальну суму понад 1,4 мільярда євро. Зокрема, кошти перерахують на підтримку енергетики, переселенців та інші потреби.
Про це пише BR24.
"Основна увага приділяється енергетичному сектору з 520 мільйонами євро, оскільки лінії електропередач, підстанції та електростанції неодноразово стають об’єктами російських атак. Тому необхідні постійні ремонтні роботи", – йдеться у повідомленні.
Також понад 530 мільйонів євро буде спрямовано на житлові програми та соціальні послуги для внутрішньо переміщених осіб і громад, які приймають переселенців.
Також допомога банку зміцнить базову муніципальну інфраструктуру, наприклад, на ремонт і модернізацію медичних центрів, шкіл і питних водопроводів. На це заплановано близько 135 мільйонів євро.
Від початку повномасштабного вторгнення РФ банк виділив понад 1,2 мільярда євро — здебільшого на підтримку державних функцій.
- У грудні 2022 року на потреби переселенців Україна залучила 200 млн євро гранту від KfW.
- Тоді ж Укренерго підписав кредитну угоду з німецьким банком на 32,5 млн євро. За ці кошти мали відбудувати вісім високовольтних підстанцій на півдні та заході України. Також були підписані угоди про відстрочення боргу між урядом України та KfW.
- Восени минулого року уряд Німеччини через KfW виділив грант для НЕК "Укренерго" на 76 млн євро, щоб профінансувати будівництво інженерного захисту підстанцій, встановлення нового високовольтного обладнання та модернізацію мережі на кордоні з Європою.
- У листопаді 2023 року уряд Німеччини через банк KfW виділив 24 млн євро гранту, а також надав ще 0,5 млн євро для посилення стійкості української енергосистеми.
- А у грудні 2023 Україна отримала 50 млн євро гранту від німецького державного банку на рефінансування витрат за Програмою державної підтримки «Доступні кредити 5-7-9%».