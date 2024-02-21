Бербок: "Світ не забув, хто несе відповідальність за війну в Україні"

Світ не забув, хто несе відповідальність за війну в Україні та її жахливі глобальні наслідки. А якщо Путін думає інакше, то він помиляється. З такою заявою, за повідомленням Deutsche Welle, виступила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок напередодні зустрічі з колегами з G20 у Бразилії.

Пані Бербок запевнила, що Німеччина ніколи не відступить від базових принципів ООН та буде підтримувати Україну, поки її народ не зможе знову жити у мирі та свободі.

"Ми відкидаємо жорстокі дії російського уряду, який зацікавлений лише у нав'язуванні права сильного", - додала урядовиця.

За словами Бербок, G20 створювалася на основі переконання, що разом можна знаходити спільні рішення. "Час нарешті здути пил зі старих структур і зробити так, що наші міжнародні інститути відповідали на виклики нестабільного світу", - підсумувала німецька міністерка.