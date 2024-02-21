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Бербок: "Світ не забув, хто несе відповідальність за війну в Україні"

Міністерка закордонних справ Німеччини закликає протидіяти "праву сильного".

Бербок: "Світ не забув, хто несе відповідальність за війну в Україні"
Анналена Бербок
Фото: picdrop.com

Світ не забув, хто несе відповідальність за війну в Україні та її жахливі глобальні наслідки. А якщо Путін думає інакше, то він помиляється. З такою заявою, за повідомленням Deutsche Welle, виступила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок напередодні зустрічі з колегами з G20 у Бразилії.

Пані Бербок запевнила, що Німеччина ніколи не відступить від базових принципів ООН та буде підтримувати Україну, поки її народ не зможе знову жити у мирі та свободі. 

"Ми відкидаємо жорстокі дії російського уряду, який зацікавлений лише у нав'язуванні права сильного", - додала урядовиця. 

За словами Бербок, G20 створювалася на основі переконання, що разом можна знаходити спільні рішення. "Час нарешті здути пил зі старих структур і зробити так, що наші міжнародні інститути відповідали на виклики нестабільного світу", - підсумувала німецька міністерка. 

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