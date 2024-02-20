Головне за вівторок, 20 лютого: відбиті атаки на Авдіївському та Мар’їнському напрямках, удари по Краматорську

Російська окупаційна армія ввечері 20 лютого завдала ударів по Краматорську Донецької області.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін. “Сьогодні близько 20 години в місті пролунали два вибухи — росіяни поцілили у промзону та житлову забудову”, - написав Філашкін.

Він уточнив, що наразі відомо про трьох поранених.

Обстрілом пошкоджені численні багатоповерхівки. Остаточні наслідки обстрілу встановлюються.

21 лютого відбудеться засідання фракції «Слуга народу» на чолі з Президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомили декілька джерел LB.ua з фракції «Слуга народу».

«Ввечері (Ред.: 21 лютого) буде засідання фракції. Буде Президент України. Де саме буде засідання, зрозуміло, що поки невідомо. Порядку денного засідання фракції також немає. Але наші прогнози такі: від дуже серйозної критики (Ред.: нардепів від фракції «СН») до конструктиву. Або й те й інше», - розповів співрозмовник з фракції «Слуга народу».

Ще одне джерело з політради партії додало, що порядок денний засідання фракції на чолі з президентом «буде загальним. Два роки повномасштабної війни. Але, звісно, бачення Верховного Головнокомандувача щодо мобілізації цінно почути (Ред.: Рада планує розглянути проєкт в цілому на початку березня)», - сказав парламентар.

Більше інформації – в новині.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 50 бойових зіткнень.

Ворог завдав ракетного та 99 авіаційних ударів, здійснив 82 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога біля Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки Донецької області. Тут загарбники за підтримки авіації 17 разів намагалися прорвати оборону наших військ.

На Авдіївському напрямку відбили 10 атак ворога в районах Степового, Ласточкиного, Сєверного, Невельського Донецької області.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу та 5 зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ вдарили по 9 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та 10 артилерійських засобах противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 20 лютого – в нашій новині.

Офіс генерального прокурора розпочав розслідування за фактом розстрілу російськими окупантами українських військовополонених поблизу Роботиного на Запоріжжі. Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

Кримінальне провадження розпочато за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК).

"20 лютого в Інтернеті було поширено відео розстрілу військовослужбовцями армії РФ трьох українських захисників, взятих у полон. Подія відбулася 18 лютого 2024 року поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області. Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин", - йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.

Вранці 20 лютого польські протестувальники посилили протести поблизу ПП "Медика-Шегині". Фермери перекрили залізницю і розсипали збіжжя з вантажного вагону на колії, повідомляє Суспільне.

"Це реакція на наплив збіжжя з України. Це дуже погано. Люди в розпачі і не можуть стриматись. Ніхто цього не контролює: ні польська влада, ні українська", – каже співорганізатор протесту польських фермерів Роман Кондрув. За його словами, протестувальники висипають збіжжя "через емоції".

"Не маємо впливу на людей, вони не можуть витримати і висипають. Ми є банкротами, бо все звозять з України неконтрольовано", – додає співорганізатор протесту.

Надвечір Державна прикордонна служба повідомила, що польські протестувальники послабили обмеження руху біля кордону з Україною.

Після 17:00 відновився рух легкових автомобілів і автобусів через пункт пропуску "Хребене - Рава-Руська". Протестувальники також висловили готовність щогодини пропускати по одній вантажівці в обох напрямках. Прикордонники повідомили, що учасники акції протесту готові пропускати незначну кількість транспорту через пункт пропуску "Зосін-Устилуг".

"Зокрема, вони планують кожні 30 хвилин пропускати по 5 легкових автомобілів в обох напрямках, щогодини по 1 вантажівці на в'їзд до Польщі й по 3 вантажівки на в’їзд в Україну. Автобуси в обох напрямках будуть пропускати у звичайному режимі", - додали в ДПСУ.

Президент Франції Емманюель Макрон може відвідати Україну в середині березня.

Про це повідомили джерела LB.ua в дипкорпусі.

"Можна говорити про підготовку візиту в березні. Інший момент – точніше про угоду між Францією та Україною про надання мандату Agence française de développement (AFD) на активність в Україні та підтримку проєктів на місцевому рівні. В тому числі - конкретно в Чернігівській області", - сказав співрозмовник.

Нагадаємо, що Макрон скасував візит в Україну 13 і 14 лютого з міркувань безпеки. При цьому він наголосив, що не відмовився від намірів приїхати до Києва.

16 лютого президенти України та Франції підписали двосторонню угоду про безпекову співпрацю в межах рамкової декларації "Групи семи".

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