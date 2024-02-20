Посол США Брінк прокоментувала випадки переслідування ЗМІ в Україні

Посол США Бріджит Брінк, коментуючи випадки тиску на ЗМІ в Україні, заявила, що вільні медіа - дуже важлива частина українського шляху до ЄС і НАТО.
Про це Брінк сказала у розмові з журналістами у Києві.
"Можу сказати, що вільні медіа – це основа вільного суспільства. Україна, українське суспільство і лідери прямують до ЄС і НАТО, і вільні медіа мають бути дуже важливою частиною цього шляху", - наголосила посол.
Вона зазначила, що американська сторона взяла до уваги заяви Президента України Володимира Зеленського про неприйнятність тиску на ЗМІ. "Ми підтримуємо цю позицію, і я вважаю, що це неймовірно важливо для медіа", – додала Брінк.
Що відомо про тиск на ЗМІ в Україні
- Минулого місяця редактор проєкту "Наші гроші" Юрій Ніколов повідомив, що невідомі прийшли до його квартири і намагалися увірватися до помешкання. Зловмисники налякали матір Ніколова і сусідів, а також залишили повідомлення на дверях квартири, де назвали його «зрадником». За словами журналіста, його на той момент вдома не було. Мати розповіла, що невідомі вимагали відчинити двері, гучно лаялись, кричали і вимагали, щоб Ніколов "ішов служити".
- Центр протидії корупції зазначив, що інформація про напад одразу зʼявилася на телеграм-каналі, який пов'язують із Офісом Президента - "Карточний офіс". У дописі йшлося, що невідомі - нібито військові, які "приїхали з нуля на ротацію, щоб передати повістку журналісту".
- Ще один скандал, пов'язаний із журналістами-розслідувачами, трапився з проєктом Bihus.Info. Невідомі влаштували стеження за членами команди, а потім виклила в мережу змонтований ролик, який мав на меті дискредитувати проєкт.
- Згодом журналісти Bihus.info з'ясували, що за їхньою командою стежило близько 30 людей від СБУ.