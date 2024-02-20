Посол США Брінк прокоментувала випадки переслідування ЗМІ в Україні

За словами посла, вільні ЗМІ - дуже важлива частина на шляху до вступу України в ЄС і НАТО.

Посол США Бріджит Брінк, коментуючи випадки тиску на ЗМІ в Україні, заявила, що вільні медіа - дуже важлива частина українського шляху до ЄС і НАТО.

Про це Брінк сказала у розмові з журналістами у Києві.

"Можу сказати, що вільні медіа – це основа вільного суспільства. Україна, українське суспільство і лідери прямують до ЄС і НАТО, і вільні медіа мають бути дуже важливою частиною цього шляху", - наголосила посол.

Вона зазначила, що американська сторона взяла до уваги заяви Президента України Володимира Зеленського про неприйнятність тиску на ЗМІ. "Ми підтримуємо цю позицію, і я вважаю, що це неймовірно важливо для медіа", – додала Брінк.

Що відомо про тиск на ЗМІ в Україні