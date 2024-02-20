Центр протидії дезінформації виявив масштабну кампанію РФ з дискредитації головкома Сирського

Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України заявив, що разом з СБУ виявили масштабну дезінформаційну кампанію РФ з дискредитації Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Зазначається, що ворог поширює фейки про ситуацію на фронті та про головкома з метою інформаційно-психологічного впливу на військовослужбовців. Деструктивні меседжі РФ просуває через мережу фейкових акаунтів у соцмережах Facebook, Instagram, X та Telegram, створених російськими спецслужбами.

Також Центр повідомив, що підрозділи інформаційного протиборства спецслужб РФ суттєво активізувались останнім часом як в Україні, так і в країнах-членах НАТО.

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