Центр протидії дезінформації виявив масштабну кампанію РФ з дискредитації головкома Сирського

Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України заявив, що разом з СБУ виявили масштабну дезінформаційну кампанію РФ з дискредитації Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
Зазначається, що ворог поширює фейки про ситуацію на фронті та про головкома з метою інформаційно-психологічного впливу на військовослужбовців. Деструктивні меседжі РФ просуває через мережу фейкових акаунтів у соцмережах Facebook, Instagram, X та Telegram, створених російськими спецслужбами.
Також Центр повідомив, що підрозділи інформаційного протиборства спецслужб РФ суттєво активізувались останнім часом як в Україні, так і в країнах-членах НАТО.
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- Раніше Центр протидії дезінформації попередив про маніпуляції ворога щодо оборонних споруд в Україні. На темі фортифікаційних споруд активно маніпулюватиме ворог, попередили у Центрі.
- Нещодавно у Франції викрили спецоперацію Росії з поширення пропаганди про війну в Україні. На меті кампанії було позитивне висвітлення "спеціальної військової операції" Росії, а також дискредитації України та її керівництва.