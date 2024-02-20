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Центр протидії дезінформації виявив масштабну кампанію РФ з дискредитації головкома Сирського

Російські спецслужби запустили фейкові сторінки Сирського у соцмережах.

Центр протидії дезінформації виявив масштабну кампанію РФ з дискредитації головкома Сирського
Фото: Центр протидії дезінформації

Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України заявив, що разом з СБУ виявили масштабну дезінформаційну кампанію РФ з дискредитації Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. 

Зазначається, що ворог поширює фейки про ситуацію на фронті та про головкома з метою інформаційно-психологічного впливу на військовослужбовців. Деструктивні меседжі РФ просуває через мережу фейкових акаунтів у соцмережах Facebook, Instagram, X та Telegram, створених російськими спецслужбами.

Також Центр повідомив, що підрозділи інформаційного протиборства спецслужб РФ суттєво активізувались останнім часом як в Україні, так і в країнах-членах НАТО.

Підписатися на офіційну сторінку Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського можна за посиланням

  • Раніше Центр протидії дезінформації попередив про маніпуляції ворога щодо оборонних споруд в Україні. На темі фортифікаційних споруд активно маніпулюватиме ворог, попередили у Центрі.
  • Нещодавно у Франції викрили спецоперацію Росії з поширення пропаганди про війну в Україні. На меті кампанії було позитивне висвітлення "спеціальної військової операції" Росії, а також дискредитації України та її керівництва.
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