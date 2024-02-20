Українські перевізники розпочали акцію на кордоні з Польщею

Мирна акція біля трьох міжнародних ПП "Рава-Руська", "Краківець" та "Шегині" триватиме з 20 лютого до 15 березня або до розблокування кордонів польськими мітингувальниками.

Сьогодні, 20 лютого, о 12.00 українські перевізники розпочали мирну акцію біля ПП "Рава-Руська-Гребенне", "Краківець-Корчова" та "Шегині-Медика" у відповідь на блокаду пунктів пропуску польськими протестувальниками.

"Те, що роблять поляки, вже вийшло за будь-які межі. Сьогодні в нас тут є "Асоціація міжнародних автомобільних перевізників", ГО "Український транспортний союз", ГО "Міжнародні автомобільні перевізники України. Суть нашої акції – зупиняти польські автомобілі, які об'їжджають поза чергою і щоб вони стояли тут так, як наші стоять у Польщі", – сказав голова ГО "Український транспортний союз у Львівській області" Олег Дубик, передає Суспільне.

Водії розмістили на вантажівках плакати з написами українською та англійською мовами: "Зніміть блокаду – поверніть українських водіїв додому", "Стоп блокаді на кордонах", "Втратить Україна – втрачатиме Польща", "Блокада України – зрада європейських цінностей" та іншими.

Зазначається, що польські вантажівки впускатимуть на територію України з тією затримкою, з якою поляки пропускають українські.

У матеріалі йдеться про те, що мирна акція біля трьох міжнародних ПП "Рава-Руська", "Краківець" та "Шегині" триватиме з 20 лютого до 15 березня або до розблокування кордонів польськими мітингувальниками.

"Або стоять всі, або їдуть всі. Не може бути ситуації, коли українські автомобілі стоять, а польські будуть їхати. Розуміємо ситуацію з тим, чого вони хочуть. Але всі вимоги поляків є або до Євросоюзу, або до своєї влади, жодних претензій, вимог до України немає, тому це дуже дивна ситуація. Люди налаштовані дуже потужно, будуть стояти цілодобово", –зазначив голова ГО "Міжнародні автомобільні перевізники України" Володимир Михалевич.

Що відомо про ситуацію на кордоні