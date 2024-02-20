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Міністр юстиції Боднар представить сьогодні план відновлення верховенства права у Польщі

Польський урядовець разом з єврокомісарами оприлюднить план журналістам у Брюсселі. 

Міністр юстиції Боднар представить сьогодні план відновлення верховенства права у Польщі
Новий міністр юстиції Польщі Адам Боднар
Фото: EPA/UPG

Новий міністр юстиції Польщі Адам Боднар разом з єврокомісарами представить сьогодні в Брюсселі план дій з відновлення верховенства права у Варшаві.

Про це пише Politico.

“Я сповнений рішучості відновити конституційний порядок у Польщі та вирішити кризу верховенства права, яка призвела до процедури 7 статті”, − сказав Боднар.

Міністр додав, що “Польща знову стане одним із провідних членів ЄС”.

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Боднар разом з єврокомісаром з питань прозорості, віцепрезиденткою ЄК Верою Йоуровою та комісаром з питань юстиції Дідьє Рейндерсом представить вищезгаданий план пресі.

“Відтоді як новий уряд вступив на посаду, він продемонстрував чітке зобов’язання відновити верховенство права в країні”, − зазначив Рейндерс.

Офіційне закриття процедури не може відбутися миттєво, підкреслив Бондар. Водночас Варшава сподівається зробити це під час поточного головування Бельгії в Раді − тобто до липня.

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