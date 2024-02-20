Міністр юстиції Боднар представить сьогодні план відновлення верховенства права у Польщі

Польський урядовець разом з єврокомісарами оприлюднить план журналістам у Брюсселі.

Новий міністр юстиції Польщі Адам Боднар разом з єврокомісарами представить сьогодні в Брюсселі план дій з відновлення верховенства права у Варшаві.

Про це пише Politico.

“Я сповнений рішучості відновити конституційний порядок у Польщі та вирішити кризу верховенства права, яка призвела до процедури 7 статті”, − сказав Боднар.

Міністр додав, що “Польща знову стане одним із провідних членів ЄС”.

Боднар разом з єврокомісаром з питань прозорості, віцепрезиденткою ЄК Верою Йоуровою та комісаром з питань юстиції Дідьє Рейндерсом представить вищезгаданий план пресі.

“Відтоді як новий уряд вступив на посаду, він продемонстрував чітке зобов’язання відновити верховенство права в країні”, − зазначив Рейндерс.

Брюссель і Варшава хочуть припинити процедуру 7 статті щодо санкцій проти Польщі за порушення фундаментальних цінностей ЄС. Процедуру Єврокомісія розпочала у 2017 році через реформи лідера “Права і справедливості” (PiS) Ярослава Качинського, які підривають розподіл влади та незалежність ЗМІ. Новий прем’єр-міністр Дональд Туск скасував ці зміни.

Офіційне закриття процедури не може відбутися миттєво, підкреслив Бондар. Водночас Варшава сподівається зробити це під час поточного головування Бельгії в Раді − тобто до липня.