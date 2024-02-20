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Путін подарував Кім Чен Ину машину на знак "особливих відносин"

Презент для особистого користування північнокорейського диктатора передала російська делегація.

Путін подарував Кім Чен Ину машину на знак "особливих відносин"
Кім Чен Ин
Фото: EPA/UPG

Президент РФ Володимир Путін подарував північнокорейському лідеру Кім Чен Ину машину. Пхеньян вважає, що це ознака "особливих відносин", пише CNN із посиланням на державне Корейське центральне новинне агентство (KCNA). 

Машина – російського виробництва, і передбачається, що Кім на ній роз'їжджатиме особисто. Витвір російського автопрому російська делегація доставила до КНДР минулого тижня. 

Сестра Кіма – і високопосадовиця Пхеньяна – Кім Йо Чен подякувала Путіну від імені свого брата та сказала, що "подарунок служить чіткою демонстрацією особливих особистих відносин між вищими лідерами (Північної Кореї) та Росії", повідомляє KCNA.

Представники розвідки США дедалі більше непокояться через стратегічне партнерство Москви й Пхеньяна, повідомили CNN численні чиновники, знайомі з останніми розвідувальними даними.

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