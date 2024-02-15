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Північна Корея повідомила про успішне випробування протикорабельної ракети Padasuri-6

За випробуваннями спостерігав лідер країни Кім Чен Ин.

Північна Корея повідомила про успішне випробування протикорабельної ракети Padasuri-6
Північна Корея повідомила про успішне випробування нової протикорабельної ракети Padasuri-6, 15 лютого 2024 року

Північна Корея повідомила про успішне випробування нової протикорабельної ракети “земля-море” Padasuri-6.

Про це пише північнокорейське державне інформагентство KCNA.

Ракета пролетіла над Східним морем понад 23 хвилини та 20 секунд і вразила катер-мішень.

Скільки саме випустили ракет і якою є дальність озброєння – невідомо.

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За випробуваннями спостерігав лідер КНДР Кім Чен Ин, який залишився “задоволений результатами стрільб”.

Північна Корея провела випробування нової протикорабельної ракети Padasuri-6, 15 лютого 2024 року
Північна Корея провела випробування нової протикорабельної ракети Padasuri-6, 15 лютого 2024 року

Він наказав реорганізувати роботу берегових ракетних дивізіонів Східного і Західного морських флотів і посилити військову готовність, зокрема у прикордонних водах на північ від островів Йонпхен та Пекрен.

Північна Корея провела випробування нової протикорабельної ракети Padasuri-6, 15 лютого 2024 року
Північна Корея провела випробування нової протикорабельної ракети Padasuri-6, 15 лютого 2024 року

Кім Чен Ин з військовими після випробування ракети Padasuri-6, 15 лютого 2024 року
Кім Чен Ин з військовими після випробування ракети Padasuri-6, 15 лютого 2024 року

Північна Корея провела випробування нової протикорабельної ракети Padasuri-6, 15 лютого 2024 року
Північна Корея провела випробування нової протикорабельної ракети Padasuri-6, 15 лютого 2024 року

  • Нещодавно Пхеньян повідомив про розробку керованих снарядів калібру 240 мм для реактивної системи залпового вогню (РЗСВ) та системи управління польотами. Це озброєння має подвійне призначення – для тиску на Сеул і постачання Кремлю.
  • Минулого тижня Кім Чен Ин заявив, що він має право знищити Південну Корею, оскільки “маріонетки” Сеула відкинули зусилля Пхеньяна щодо співпраці та мають намір поглинути свого сусіда.
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