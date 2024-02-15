Північна Корея повідомила про успішне випробування нової протикорабельної ракети Padasuri-6, 15 лютого 2024 року

Північна Корея повідомила про успішне випробування нової протикорабельної ракети “земля-море” Padasuri-6.

Про це пише північнокорейське державне інформагентство KCNA.

Ракета пролетіла над Східним морем понад 23 хвилини та 20 секунд і вразила катер-мішень.

Скільки саме випустили ракет і якою є дальність озброєння – невідомо.

За випробуваннями спостерігав лідер КНДР Кім Чен Ин, який залишився “задоволений результатами стрільб”.

Північна Корея провела випробування нової протикорабельної ракети Padasuri-6, 15 лютого 2024 року

Він наказав реорганізувати роботу берегових ракетних дивізіонів Східного і Західного морських флотів і посилити військову готовність, зокрема у прикордонних водах на північ від островів Йонпхен та Пекрен.

Північна Корея провела випробування нової протикорабельної ракети Padasuri-6, 15 лютого 2024 року

Кім Чен Ин з військовими після випробування ракети Padasuri-6, 15 лютого 2024 року

Північна Корея провела випробування нової протикорабельної ракети Padasuri-6, 15 лютого 2024 року