Північна Корея повідомила про успішне випробування нової протикорабельної ракети “земля-море” Padasuri-6.
Про це пише північнокорейське державне інформагентство KCNA.
Ракета пролетіла над Східним морем понад 23 хвилини та 20 секунд і вразила катер-мішень.
Скільки саме випустили ракет і якою є дальність озброєння – невідомо.
За випробуваннями спостерігав лідер КНДР Кім Чен Ин, який залишився “задоволений результатами стрільб”.
Він наказав реорганізувати роботу берегових ракетних дивізіонів Східного і Західного морських флотів і посилити військову готовність, зокрема у прикордонних водах на північ від островів Йонпхен та Пекрен.
- Нещодавно Пхеньян повідомив про розробку керованих снарядів калібру 240 мм для реактивної системи залпового вогню (РЗСВ) та системи управління польотами. Це озброєння має подвійне призначення – для тиску на Сеул і постачання Кремлю.
- Минулого тижня Кім Чен Ин заявив, що він має право знищити Південну Корею, оскільки “маріонетки” Сеула відкинули зусилля Пхеньяна щодо співпраці та мають намір поглинути свого сусіда.