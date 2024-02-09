Кім Чен Ин заявив, що має право "знищити Південну Корею" у будь-який час

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що він має право знищити Південну Корею.
Про це пише Bloomberg.
Кім зробив таку заяву під час відвідин Міністерства оборони з нагоди святкування річниці заснування армії Кім Чен Ин.
Він заявив, що “маріонетки” Південної Кореї відкинули зусилля Пхеньяна щодо співпраці та мають намір поглинути свого сусіда.
Тому було правильно назвати Південну Корею “основним ворогом”, цитує його слова KCNA.
А тому “її можна атакувати та знищити в будь-який час”.
- Нещодавно парламент Північної Кореї скасував закони про економічну співпрацю з Південною Кореєю.
- У січні стало відомо, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин хоче виключити концепцію “мирного возз'єднання” з Південною Кореєю з конституції своєї держави.
- Режим Кіма розпочав 2024-й рік із проведення артилерійських навчань із бойовою стрільбою поблизу південнокорейського прикордонного острова, який став місцем одних з найсмертоносніших протистоянь між двома Кореями з часів закінчення Корейської війни 1950-1953 років. Кім Чен Ин не визнає кордону, проведеного після війни біля західного узбережжя силами, які очолювали США.
- Кім Чен Ин наказав своїй армії, промисловості боєприпасів і сектору ядерної зброї прискорити підготовку до війни. Глава КНДР мотивує таке рішенння потребою протистояти, як він назвав, "безпрецедентним конфронтаційним крокам США". За словами Кіма, Пхеньян розширить стратегічне співробітництво з "антиімперіалістичними незалежними" країнами. Зокрема, Північна Корея поглиблює зв’язки з Росією.
- Торік у листопаді Південна Корея через запуск КНДР супутника-шпигуна розірвала п'ятирічну угоду, спрямовану на зниження військової напруженості між країнами. Сеул відновив наглядові польоти вздовж спільного кордону.
- Пхеньян відповів тим ж і направив військових для охорони постів біля кордону з Південною Кореєю.
- У грудні Білий дім оприлюднив заяву про те, що будь-яка ядерна атака Північної Кореї проти США або союзників “призведе до кінця режиму Кіма”.
- Вже після цього під час ключового засідання правлячої Робітничої партії лідер КНДР пообіцяв запустити три додаткові військові супутники-шпигуни та розвивати ядерний потенціал.