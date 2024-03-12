​У Росії за підозрою в шпигунстві вперше заарештували громадянина Південної Кореї

У Росії на початку року за підозрою в шпигунстві вперше заарештували громадянина Південної Кореї.

Про це повідомляє Yonhap із посиланням на російське пропагандистське видання ТАСС.

Південнокореєць Бек Вон Сун був затриманий у російському далекосхідному місті Владивосток і наприкінці минулого місяця доставлений до Москви для подальшого розслідування.

Росіяни підозрюють його в передачі секретної державної інформації іноземній розвідці. Лефортовський суд Москви в закритому режимі заарештував чоловіка до 15 червня.

У Міністерстві закордонних справ Південної Кореї підтвердили арешт громадянина та повідомили, що посольство в Москві надає йому необхідну консульську допомогу.

Yonhap зазначає, що це – перший випадок, коли південнокорейця затримали в Росії за підозрою в шпигунстві та нагадує, що, посилаючись на участь Сеула в міжнародних санкціях проти Росії після її вторгнення в Україну, Москва іще в 2022 визначила Південну Корею "недружньою" країною.