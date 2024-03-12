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​У Росії за підозрою в шпигунстві вперше заарештували громадянина Південної Кореї

Його підозрюють у "передачі секретної державної інформації іноземній розвідці".

​У Росії за підозрою в шпигунстві вперше заарештували громадянина Південної Кореї
Фото: rus.lsm.lv

У Росії на початку року за підозрою в шпигунстві вперше заарештували громадянина Південної Кореї.

Про це повідомляє Yonhap із посиланням на російське пропагандистське видання ТАСС.

Південнокореєць Бек Вон Сун був затриманий у російському далекосхідному місті Владивосток і наприкінці минулого місяця доставлений до Москви для подальшого розслідування.

Росіяни підозрюють його в передачі секретної державної інформації іноземній розвідці. Лефортовський суд Москви в закритому режимі заарештував чоловіка до 15 червня.

У Міністерстві закордонних справ Південної Кореї підтвердили арешт громадянина та повідомили, що посольство в Москві надає йому необхідну консульську допомогу.

Yonhap зазначає, що це – перший випадок, коли південнокорейця затримали в Росії за підозрою в шпигунстві та нагадує, що, посилаючись на участь Сеула в міжнародних санкціях проти Росії після її вторгнення в Україну, Москва іще в 2022 визначила Південну Корею "недружньою" країною.

  • На початку лютого Міністерство закордонних справ Південної Кореї викликало російського посла в Сеулі, щоб подати скаргу через критику Москвою зауважень президента Південної Кореї Юн Сук Йоля щодо прагнення Північної Кореї отримати ядерний арсенал.
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