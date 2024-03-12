Німеччина не проти передати ракети Taurus Британії, якщо Лондон надішле Україні Storm Shadows, – голова МЗС

"Це може бути варіантом, ми колись вже використовували це з іншими постачаннями".

Німеччина не відкидає пропозицію Британії поповнити британські запаси ракет великої дальності, якщо Лондон надішле власні ракети Storm Shadows Україні.

Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, передає "Голос Америки".

“Це може бути варіантом, ми колись вже використовували це з іншими постачаннями”, – сказала вона.

Раніше, 8 березня, міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон запропонував ідею "кругового обміну" з Німеччиною, щоб допомогти Україні. Зокрема, він запропонував кругові поставки ракет великої дальності, мовляв, Британія може надати Україні свої ракети, якщо Німеччина потім компенсує британські запаси.

Така схема, як вважає Кемерон, могла б розвіяти сумніви Олафа Шольца, який вважає, що постачання Taurus Україні може втягнути Німеччину у війну.

"Ми готові розглянути всі варіанти, щоб отримати максимальний ефект для України", – наголосив Кемерон.