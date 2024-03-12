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Лідери Польщі їдуть у Вашингтон просити більше військ США на кордоні, Байден "не бачить потреби"

Анджей Дуда та Дональд Туск хочуть від Білого дому посилення військової присутності та забезпечення країни технікою.

Лідери Польщі їдуть у Вашингтон просити більше військ США на кордоні, Байден "не бачить потреби"
Анджей Дуда і Джо Байден
Фото: facebook/Andrzej Duda

Головною темою зустрічі президента США Джо Байдена з його колегою з Польщі Анджеєм Дудою та прем'єром Дональдом Туском у Вашингтоні має стати посилення східного флангу НАТО.

За повідомленням Bloomberg, польські лідери у вівторок мають намір просити Білий дім збільшити кількість американських військових поблизу кордону з Україною та пришвидшити поставки техніки. Ці заходи мають заспокоїти напругу щодо можливої загрози з боку Росії для Польщі та країн Балтії.

Журналісти поцікавилися у президента Байдена, що він думає з цього питання. Господар Овального кабінету заявив, що потреби у посиленні військової присутності США в регіоні немає. Проте порадив дочекатися результатів зустрічі з прем'єром Туском.

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