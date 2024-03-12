Лідери Польщі їдуть у Вашингтон просити більше військ США на кордоні, Байден "не бачить потреби"

Анджей Дуда та Дональд Туск хочуть від Білого дому посилення військової присутності та забезпечення країни технікою.

Головною темою зустрічі президента США Джо Байдена з його колегою з Польщі Анджеєм Дудою та прем'єром Дональдом Туском у Вашингтоні має стати посилення східного флангу НАТО.

За повідомленням Bloomberg, польські лідери у вівторок мають намір просити Білий дім збільшити кількість американських військових поблизу кордону з Україною та пришвидшити поставки техніки. Ці заходи мають заспокоїти напругу щодо можливої загрози з боку Росії для Польщі та країн Балтії.

Журналісти поцікавилися у президента Байдена, що він думає з цього питання. Господар Овального кабінету заявив, що потреби у посиленні військової присутності США в регіоні немає. Проте порадив дочекатися результатів зустрічі з прем'єром Туском.