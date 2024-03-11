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Росія планує відкрити виборчі дільниці на території невизнаного Придністров'я

Міністерство закордонних справ Молдови викликає російського посла.

Росія планує відкрити виборчі дільниці на території невизнаного Придністров'я
Фото: з відкритих джерел

Молдова викликає російського посла в МЗС через бажання Росії відкрити виборчі дільниці на території невизнаного Придністров'я під час так званих "президентських виборів" РФ.

Про це повідомляє NewsMaker.

Міністерство закордонних справ Молдови викликало на консультації посла Росії у Кишиневі Олега Васнєцова через рішення посольства РФ відкрити виборчі дільниці у Придністров'ї

12 березня послу Росії Олегу Васнєцову висловлять несхвалення через рішення посольства РФ відкрити виборчі дільниці в придністровському регіоні.

"Завтра, 12 березня, посла Росії в Кишиневі Олега Васнецова викликали в міністерство закордонних справ. Під час зустрічі російському дипломату висловлять несхвалення у зв'язку з рішенням відкрити виборчі дільниці в придністровському регіоні Молдови", — заявили в пресслужбі МЗС.

Напередодні придністровські ЗМІ з посиланням на повідомлення посольства Росії у Молдові повідомили, що Росія планує відкрити виборчі дільниці у день "виборів" президента Росії 17 березня. Зокрема, ідеться про дільниці у Тирасполі, Бендерах, Рибниці та Григоріополі. 

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