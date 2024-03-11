Туреччина хоче розширити військову операцію проти курдських бойовиків в Іраку

Це дозволить Ердогану забезпечити підтримку Партії націоналістичного руху на місцевих виборах 31 березня і повернути під свій контроль Стамбул та Анкару.

Туреччина прагне розширити свою транскордонну військову операцію проти курдських бойовиків в Іраку, пише Bloomberg.

Міністр оборони Яшар Гюлер заявив, що Анакара та Багдад ведуть переговори про спільну боротьбу з осередками Робітничої партії Курдистану (РПК), яка тривалий час воює за автономний курдський регіон у Туреччині.

Туреччина застосувала так звану військову стратегію “чорнильних плям” для захоплення контролю над важкопрохідною прикордонною територією Іраку, створивши в регіоні понад 100 військових форпостів. Це відповідає меті президента Реджепа Тайїпа Ердогана створити прикордонну буферну зону з Іраком і Сирією для боротьби із загрозою курдського сепаратизму з обох країн.

“Ми сповнені рішучості створити 30-40-кілометровий коридор безпеки вздовж наших кордонів. Цього літа ми завершимо коло, яке захистить наш кордон з Іраком і викорінить проблему тероризму”, − заявив Гюлер.

Фото: Anadolu Agency

У грудні та січні в Іраку десятки турецьких солдатів були вбиті внаслідок нападів, у в яких Туреччина звинуватила РПК. Після цього Ердоган пообіцяв активізувати військові операції як проти РПК, так і проти її відгалуження − загонів народної самооборони (YPG) у Сирії.

Розширена військова операція може забезпечити Ердогану підтримку Партії націоналістичного руху, лідери якої об’єдналися з президентською Партією справедливості та розвитку (АК), напередодні місцевих виборів 31 березня. Націоналісти становлять близько 10% електорату в Туреччині.

Ердогану потрібно зміцнити підтримку націоналістів, щоб спробувати відновити контроль над великими містами, включно зі Стамбулом і Анкарою, які він програв головній опозиційній партії на виборах 2019 року. Якщо йому вдасться повернути їх, Ердоган може відчути себе достатньо сильним, щоб переписати конституцію і полегшити собі збереження президентства на майбутніх національних виборах.