Туреччина хоче розширити військову операцію проти курдських бойовиків в Іраку

Туреччина прагне розширити свою транскордонну військову операцію проти курдських бойовиків в Іраку, пише Bloomberg.
Міністр оборони Яшар Гюлер заявив, що Анакара та Багдад ведуть переговори про спільну боротьбу з осередками Робітничої партії Курдистану (РПК), яка тривалий час воює за автономний курдський регіон у Туреччині.
Туреччина застосувала так звану військову стратегію “чорнильних плям” для захоплення контролю над важкопрохідною прикордонною територією Іраку, створивши в регіоні понад 100 військових форпостів. Це відповідає меті президента Реджепа Тайїпа Ердогана створити прикордонну буферну зону з Іраком і Сирією для боротьби із загрозою курдського сепаратизму з обох країн.
“Ми сповнені рішучості створити 30-40-кілометровий коридор безпеки вздовж наших кордонів. Цього літа ми завершимо коло, яке захистить наш кордон з Іраком і викорінить проблему тероризму”, − заявив Гюлер.
У грудні та січні в Іраку десятки турецьких солдатів були вбиті внаслідок нападів, у в яких Туреччина звинуватила РПК. Після цього Ердоган пообіцяв активізувати військові операції як проти РПК, так і проти її відгалуження − загонів народної самооборони (YPG) у Сирії.
Розширена військова операція може забезпечити Ердогану підтримку Партії націоналістичного руху, лідери якої об’єдналися з президентською Партією справедливості та розвитку (АК), напередодні місцевих виборів 31 березня. Націоналісти становлять близько 10% електорату в Туреччині.
Ердогану потрібно зміцнити підтримку націоналістів, щоб спробувати відновити контроль над великими містами, включно зі Стамбулом і Анкарою, які він програв головній опозиційній партії на виборах 2019 року. Якщо йому вдасться повернути їх, Ердоган може відчути себе достатньо сильним, щоб переписати конституцію і полегшити собі збереження президентства на майбутніх національних виборах.
- Торік у липні суд у Швеції вперше ухвалив вирок за фінансування Робочої партії Курдистану. Етнічного курда Ях'ю Гунгнора винним у спробі вимагання за обтяжливих обставин, зберіганні зброї та фінансуванні тероризму. Гунгнор засуджений до 4,5 років позбавлення волі, після відбуття терміну його депортують зі Швеції із забороною на повернення до країни.