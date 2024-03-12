У Ватикані уточнили скандальну заяву Папи про "білий прапор"

У Ватикані уточнили скандальну заяву Папи Римського про те, що Україна має "продемонструвати мужність білого прапора" і розпочати переговори з Росією, і наголосили, що першою умовою будь-яких переговорів щодо припинення війни є те, що Росія має припинити свою агресію.
Про це заявив кардинал П'єтро Паролін, державний секретар Ватикану, повідомляє Corriere della Sera.
Паролін заявив, що заклик понтифіка полягає в тому, що потрібно "створити умови для дипломатичного рішення у пошуках справедливого та міцного миру".
"У цьому сенсі очевидно, що створення таких умов залежить не лише від однієї зі сторін, а й від обох, і першою умовою мені видається саме припинення агресії", - додав він.
Паролін наголосив, що в першу чергу агресор має припинити вогонь.
Ватикан і війна в Україні
- У травні минулого року Папа Римський Франциск заявив, що Ватикан бере участь у миротворчій місії, щоби спробувати покласти край війні Росії проти України.
- Згодом під час поїздки до Італії та Ватикану Володимир Зеленський зустрівся з Папою Франциском і попросив засудити російські злочини в Україні. Також глава держави запропонував Папі Римському долучитися до реалізації української «формулу миру».
- Наприкінці травня минулого року стало відомо, що миротворчу місію в Україні очолить кардинал Маттео Дзуппі, архиєпископ Болоньї та голова Італійської Єпископської Конференції. На початку червня він відвідав Київ і зустрівся з президентом України.
- Далі Дзуппі відвідав Москву і зустрівся із радників Путіна Юрієм Ушаковим і главою російської православної церкви патріархом Кирилом.
- Потім кардинал вирушив до Вашингтона для «взаємообміну ідеями та думками щодо трагічної теперішньої ситуації».
- У жовтні минулого року Ватикан заявив, що готовий підтримувати складові “формули миру” щодо гуманітарної підтримки й повернення українських полонених і дітей додому.
- На початку 2024 року Папа Римський вперше публічно звинуватив Росію у веденні повномасштабної війни проти України.