У Ватикані уточнили скандальну заяву Папи про "білий прапор"

У Ватикані уточнили скандальну заяву Папи Римського про те, що Україна має "продемонструвати мужність білого прапора" і розпочати переговори з Росією, і наголосили, що першою умовою будь-яких переговорів щодо припинення війни є те, що Росія має припинити свою агресію.

Про це заявив кардинал П'єтро Паролін, державний секретар Ватикану, повідомляє Corriere della Sera.

Паролін заявив, що заклик понтифіка полягає в тому, що потрібно "створити умови для дипломатичного рішення у пошуках справедливого та міцного миру".

"У цьому сенсі очевидно, що створення таких умов залежить не лише від однієї зі сторін, а й від обох, і першою умовою мені видається саме припинення агресії", - додав він.

Паролін наголосив, що в першу чергу агресор має припинити вогонь.

Ватикан і війна в Україні