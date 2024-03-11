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Єврокомісія прагне влітку передати Україні прибутки від російських активів

Йдеться про перший транш у 2-3 млрд євро.

Єврокомісія прагне влітку передати Україні прибутки від російських активів
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Фото: EPA/UPG

Європейська комісія прагне пошвидше затвердити механізм, який дозволить використовувати прибутки від заморожених активів Росії на користь України. Таким чином Україна змогла би в липні отримати перший транш у 2-3 млрд євро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Financial Times.

Як стверджують співрозмовники Financial Times, Єврокомісія готує план, який передбачає конфіскацію прибутків із заморожених у депозитарії Euroclear активів РФ, починаючи з лютого цього року. Їхня вартість оцінюється у 190 млрд євро.

Згідно з проєктом внутрішньої пропозиції Єврокомісії, ЄС може привласнити 97% чистого прибутку, отриманого від заморожених у Euroclear російських активів. Ці гроші перерахують до бюджету ЄС.

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Потім ці кошти можуть виплачуватись щоквартально, або ж двічі на рік. Вони "могли б бути використані на користь України відповідно до різних домовленостей".

Втім, цей механізм не застосовуватиметься до майже 4 млрд євро, які вже накопичились у Euroclear від використання заморожених російських активів. 

Як вказано в матеріалі, ці гроші планують використати насамперед для покриття судових витрат, пов'язаних із позовами Росії проти ЄС.

Ця пропозиція має бути готова до саміту ЄС наступного тижня. Але вона ще потребує остаточного схвалення Єврокомісії та підтримки країн-членів ЄС.

  • За два роки повномасштабної війни Брюссель так і не наважився на передачу заморожених активів Росії. Однак є прогрес у питанні передачі України прибутку від цих активів – днями президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала почати обговорення того, як за ці кошти можна почати спільні закупівлі зброї для України. 

  • Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснював, що заморожених активів у Німеччині (6,5 мільярда доларів), Австрії (1,8 мільярда доларів), Ірландії (2 мільярди доларів) і Польщі (1,13 мільярда доларів) було б достатньо, щоб допомогти відновити понад 3500 пошкоджених або зруйнованих навчальних закладів, включно з 1700 шкіл, понад 1000 дитячих садків та 586 університетів. У Британії Росія має активів на суму 23 млрд. 

  • Український уряд вважає, що заморожені активи РФ можуть слугувати надійним джерелом підтримки України і фінансування відновлення.

  • Поки що лише Бельгія готова передати Україні прибутки від заморожених активів.
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