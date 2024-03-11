Єврокомісія прагне влітку передати Україні прибутки від російських активів

Йдеться про перший транш у 2-3 млрд євро.

Європейська комісія прагне пошвидше затвердити механізм, який дозволить використовувати прибутки від заморожених активів Росії на користь України. Таким чином Україна змогла би в липні отримати перший транш у 2-3 млрд євро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Financial Times.

Як стверджують співрозмовники Financial Times, Єврокомісія готує план, який передбачає конфіскацію прибутків із заморожених у депозитарії Euroclear активів РФ, починаючи з лютого цього року. Їхня вартість оцінюється у 190 млрд євро.

Згідно з проєктом внутрішньої пропозиції Єврокомісії, ЄС може привласнити 97% чистого прибутку, отриманого від заморожених у Euroclear російських активів. Ці гроші перерахують до бюджету ЄС.

Потім ці кошти можуть виплачуватись щоквартально, або ж двічі на рік. Вони "могли б бути використані на користь України відповідно до різних домовленостей".

Втім, цей механізм не застосовуватиметься до майже 4 млрд євро, які вже накопичились у Euroclear від використання заморожених російських активів.

Як вказано в матеріалі, ці гроші планують використати насамперед для покриття судових витрат, пов'язаних із позовами Росії проти ЄС.

Ця пропозиція має бути готова до саміту ЄС наступного тижня. Але вона ще потребує остаточного схвалення Єврокомісії та підтримки країн-членів ЄС.