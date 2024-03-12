До угорського МЗС викликали американського посла через заяву Байдена про зустріч Орбана і Трампа

В Угорщині вважають, що такі виловлювання ускладнюють відносини країн.

До угорського МЗС викликали посла Сполучених Штатів Америки через заяви американського президента Джо Байдена про зустріч Віктора Орбана і Дональда Трампа.

Про із посиланням на угорські ЗМІ та голова угорського МЗС Петера Сіярто пише Європейська правда.

"Заступник міністра закордонних справ Угорщини Левенте Мадяр 12 березня прийняв посла США Девіда Прессмена через слова Джо Байдена про зустріч угорського прем’єра Віктора Орбана з Дональдом Трампом", – йдеться у повідомленні.

Як пояснив Сійярто, Угорщина "не зобов'язана терпіти таку брехню від будь-кого, навіть якщо ця людина є президентом Сполучених Штатів", тому після слів Байдена було викликано американського посла.

Глава МЗС Угорщини сказав, що такі виловлювання ускладнюють відносини країн.

"Офіційна американська позиція, що ми будуємо диктатуру в Угорщині, надзвичайно ускладнює двосторонні відносини, позаяк це ображає не уряд, а всю країну, тому що прем'єр-міністр і уряд керують країною не за випадковим жеребом, а за вибором народу", – сказав Сійярто.

Зазначається, що посла США під час виклику просили показати заяву Орбана про диктатуру, яку йому "приписав" Байден, і "очевидно, що такої заяви зроблено не було".

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