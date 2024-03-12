До угорського МЗС викликали американського посла через заяву Байдена про зустріч Орбана і Трампа

До угорського МЗС викликали посла Сполучених Штатів Америки через заяви американського президента Джо Байдена про зустріч Віктора Орбана і Дональда Трампа.
Про із посиланням на угорські ЗМІ та голова угорського МЗС Петера Сіярто пише Європейська правда.
"Заступник міністра закордонних справ Угорщини Левенте Мадяр 12 березня прийняв посла США Девіда Прессмена через слова Джо Байдена про зустріч угорського прем’єра Віктора Орбана з Дональдом Трампом", – йдеться у повідомленні.
Як пояснив Сійярто, Угорщина "не зобов'язана терпіти таку брехню від будь-кого, навіть якщо ця людина є президентом Сполучених Штатів", тому після слів Байдена було викликано американського посла.
Глава МЗС Угорщини сказав, що такі виловлювання ускладнюють відносини країн.
"Офіційна американська позиція, що ми будуємо диктатуру в Угорщині, надзвичайно ускладнює двосторонні відносини, позаяк це ображає не уряд, а всю країну, тому що прем'єр-міністр і уряд керують країною не за випадковим жеребом, а за вибором народу", – сказав Сійярто.
Зазначається, що посла США під час виклику просили показати заяву Орбана про диктатуру, яку йому "приписав" Байден, і "очевидно, що такої заяви зроблено не було".
Що передувало
- Орбан зустрівся із Трампом у штаті Флорида, де обговорили "широке коло питань, що стосуються Угорщини та Сполучених Штатів, зокрема першорядну важливість міцних та безпечних кордонів для захисту суверенітету кожної країни".
- Президент США Джо Байден розкритикував зустріч свого суперника на виборах Дональда Трампа з угорським прем’єром Віктором Орбаном і сказав, що очільник угорського уряду "шукає диктатури".
- Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан після зустрічі з колишнім президентом США Дональдом Трампом сказав, що той не даватиме Україні коштів на боротьбу з Росією, якщо знову виграє вибори. Орбан при цьому вважає, що відсутність фінансування "закінчить війну", бо своїми силами Україна "не зможе встояти на ногах"