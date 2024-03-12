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КНДР хоче через Росію домогтися визнання як ядерної країни, − розвідка США

Пхеньян готовий відновити ядерні випробування, які востаннє проводили на полігоні Пунгері у середині 2022 року.

КНДР хоче через Росію домогтися визнання як ядерної країни, − розвідка США

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин не має наміру вести переговори про відмову від своєї ядерної програми, пише агентство Yonhap з посиланням на дані розвідки США.

Пхеньян прагне використовувати свої оборонні зв'язки з Росією, щоб досягти визнання як ядерної держави.

У щорічній оцінці загроз за 2024 рік також зазначено, що Кім продовжуватиме використовувати ядерний і звичайний військовий потенціал, який загрожує США та їхнім союзникам.

“Кім майже напевно не має наміру вести переговори про свою ядерну програму, яку він вважає гарантом безпеки режиму та національної гордості”, − йдеться у звіті.

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Також наголошується, що Пхеньян “вийшов із періоду найглибшої ізоляції”  і зараз прагне до зміцнення зв’язків з Китаєм і Росією для збільшення фінансових прибутків, дипломатичної підтримки та оборонної співпраці.

Кім рішуче налаштований на розширення арсеналу ядерної зброї країни. Пхеньян готовий відновити ядерні випробування, які востаннє проводили на полігоні Пунгері у середині 2022 року. Північнокорейський лідер надаватиме пріоритет створенню потужніших ракет − від крилатих до міжконтинентальних балістичних ракет (МБР) і гіперзвукових.

КНДР також планує збільшити імпорт товарів подвійного призначення з Китаю та Росії, порушуючи санкції ООН.

Окрім того, розвідка попереджає, що Північна Корея далі буде брати участь у незаконній кібердіяльності для фінансування своїх незаконних ядерних і ракетних програм.

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